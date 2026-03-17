果汁グミブランドから美容にうれしいグミが新登場！「ＦＲＵＢＩ ｂｙ果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、くだもののおいしさがギュッとつまった「果汁グミ」ブランドより、美容にうれしい成分を配合した新商品「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」を、2026年3月24日より全国で発売します。

【商品特長】

①コラーゲン、ポリフェノール、明治独自のセラミド素材※1を配合

②ブルーベリー＆ザクロ果汁100※2

③着色料不使用で、素材の色をそのまま生かしたかわいいダブルハート型

「FRUBI by果汁グミ ブルーベリー＆ザクロ」（57g）

価格：オープンプライス

グミ市場は食感や形状の楽しさと、手軽に食べることができる簡便さにより拡大を続けており、今後もグミ商品の多様化が進んでいくことが予想されています。なかでも成分訴求型グミは2035年度には2025年度比で約2倍※3の伸長が予測されています。

このような背景を踏まえ、くだもののおいしさで人気の「果汁グミ」ブランドから美容にうれしい成分を配合したグミを発売します。「FRUBI」というシリーズ名は、フルーツの“FRU”と、美容の“BI”を掛け合わせてお客さまのココロとカラダに寄り添う想いから名付けました。

コラーゲン、ポリフェノール、当社独自のセラミド素材を配合し、ブルーベリー＆ザクロ果汁100のおいしさを味わうことができます。グミの形状もかわいいダブルハート型で、美容に関心のある方が思わず手に取りたくなるようなパッケージデザインにしました。

本商品の発売を通じ、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

※1 グルコシルセラミド含有カカオ抽出物

※2 生果汁に換算すると製品重量の100%相当になるよう、6.2倍濃縮の果汁(ブルーベリー、ざくろ)を約9.2g配合しております。

※3 自社調べ