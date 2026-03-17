【FXセミナー】なぜ学び続けても勝てないのか？―経験者が見落としている“判断設計の空白”を埋める無料オンライン講座

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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343526/images/bodyimage1】

株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDのトレード経験者を対象にした無料オンラインFXセミナーを開催いたします。本FXセミナーでは、「学び続けているのに結果が安定しない」という多くの経験者が抱える共通課題に対し、その原因を才能や努力不足ではなく“判断設計の欠落”として再定義。AI分析×スパンモデルを用いて、エントリー・利確・損切・リスク管理を一貫した構造として整理し、再現性あるトレード判断へと導きます。

■「これだけ学んでいるのに、なぜ安定しないのか」

書籍を読み、教材を買い、
動画を見て、検証もしている。

それでも結果は、
良い月と悪い月を繰り返す--。

FX・CFD経験者の多くが、この状態に心当たりを持っています。

そして次第に、
「自分には向いていないのかもしれない」
「もっと勉強が必要なのかもしれない」
そう考え始めてしまいます。

しかし、本FXセミナーでは最初に、
その前提をはっきりと否定します。

問題は、努力でも才能でもありません。
判断を統合する“設計図”が存在しないことです。

■学習量と成果が比例しない“経験者特有の罠”

経験を積めば積むほど、
判断材料は増えていきます。

・複数のインジケーター
・複数の時間足
・複数の相場解釈

しかし、それらが「一本の判断軸」に統合されていない場合、
トレードは必ずブレます。

? 勝った理由を説明できない
? 負けた理由が毎回違う
? 相場が変わると手法が機能しない

これは、設計不在のサインです。

本FXセミナーでは、
「情報を増やす」のではなく、
「判断を減らす」ことを重視します。

■FXセミナーで扱うのは“手法”ではなく“判断設計”

本FXセミナーで解説するのは、
勝率の高い裏技やエントリーポイントではありません。

扱うのは、以下のような判断の設計思想です。

? なぜ、その相場でトレードするのか
? なぜ、その価格で入るのか
? なぜ、その損切幅なのか
? なぜ、そのロット数なのか

これらをすべて論理的に説明できる状態を目指します。

AI分析×スパンモデルを用いることで、
相場環境・優位性・リスクを
誰が見ても同じ基準で判断できる構造へ落とし込みます。

■「感覚が悪い」のではなく「構造が未完成」

多くの経験者は、
「感覚トレード＝悪」だと考えがちです。

しかし実際には、
感覚そのものが問題なのではありません。

問題は、
? 感覚を検証できない
? 再現できない
? 他人に説明できない

つまり、構造化されていないことです。

本FXセミナーでは、
感覚を排除するのではなく、
感覚をルールへ変換する方法を解説します。

■講師自身が6,000万円の損失から得た答え

代表・Yasuyuki Takiuchiは、
トレード初期に累計6,000万円以上の損失を経験しました。

その原因は、
知識不足でも情報不足でもありません。

「判断基準が状況ごとに変わっていた」
ただ、それだけでした。

そこから相場を分解し、
検証し、設計し直した結果、
日経平均CFDを中心に1億円超の利益を達成。

再現性を生んだのは、
一貫した判断構造です。