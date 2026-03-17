【FXセミナー】なぜ学び続けても勝てないのか？―経験者が見落としている“判断設計の空白”を埋める無料オンライン講座
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343526/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDのトレード経験者を対象にした無料オンラインFXセミナーを開催いたします。本FXセミナーでは、「学び続けているのに結果が安定しない」という多くの経験者が抱える共通課題に対し、その原因を才能や努力不足ではなく“判断設計の欠落”として再定義。AI分析×スパンモデルを用いて、エントリー・利確・損切・リスク管理を一貫した構造として整理し、再現性あるトレード判断へと導きます。
■「これだけ学んでいるのに、なぜ安定しないのか」
書籍を読み、教材を買い、
動画を見て、検証もしている。
それでも結果は、
良い月と悪い月を繰り返す--。
FX・CFD経験者の多くが、この状態に心当たりを持っています。
そして次第に、
「自分には向いていないのかもしれない」
「もっと勉強が必要なのかもしれない」
そう考え始めてしまいます。
しかし、本FXセミナーでは最初に、
その前提をはっきりと否定します。
問題は、努力でも才能でもありません。
判断を統合する“設計図”が存在しないことです。
■学習量と成果が比例しない“経験者特有の罠”
経験を積めば積むほど、
判断材料は増えていきます。
・複数のインジケーター
・複数の時間足
・複数の相場解釈
しかし、それらが「一本の判断軸」に統合されていない場合、
トレードは必ずブレます。
? 勝った理由を説明できない
? 負けた理由が毎回違う
? 相場が変わると手法が機能しない
これは、設計不在のサインです。
本FXセミナーでは、
「情報を増やす」のではなく、
「判断を減らす」ことを重視します。
■FXセミナーで扱うのは“手法”ではなく“判断設計”
本FXセミナーで解説するのは、
勝率の高い裏技やエントリーポイントではありません。
扱うのは、以下のような判断の設計思想です。
? なぜ、その相場でトレードするのか
? なぜ、その価格で入るのか
? なぜ、その損切幅なのか
? なぜ、そのロット数なのか
これらをすべて論理的に説明できる状態を目指します。
AI分析×スパンモデルを用いることで、
相場環境・優位性・リスクを
誰が見ても同じ基準で判断できる構造へ落とし込みます。
■「感覚が悪い」のではなく「構造が未完成」
多くの経験者は、
「感覚トレード＝悪」だと考えがちです。
しかし実際には、
感覚そのものが問題なのではありません。
問題は、
? 感覚を検証できない
? 再現できない
? 他人に説明できない
つまり、構造化されていないことです。
本FXセミナーでは、
感覚を排除するのではなく、
感覚をルールへ変換する方法を解説します。
■講師自身が6,000万円の損失から得た答え
代表・Yasuyuki Takiuchiは、
トレード初期に累計6,000万円以上の損失を経験しました。
その原因は、
知識不足でも情報不足でもありません。
「判断基準が状況ごとに変わっていた」
ただ、それだけでした。
そこから相場を分解し、
検証し、設計し直した結果、
日経平均CFDを中心に1億円超の利益を達成。
再現性を生んだのは、
一貫した判断構造です。
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、FX・CFDのトレード経験者を対象にした無料オンラインFXセミナーを開催いたします。本FXセミナーでは、「学び続けているのに結果が安定しない」という多くの経験者が抱える共通課題に対し、その原因を才能や努力不足ではなく“判断設計の欠落”として再定義。AI分析×スパンモデルを用いて、エントリー・利確・損切・リスク管理を一貫した構造として整理し、再現性あるトレード判断へと導きます。
■「これだけ学んでいるのに、なぜ安定しないのか」
書籍を読み、教材を買い、
動画を見て、検証もしている。
それでも結果は、
良い月と悪い月を繰り返す--。
FX・CFD経験者の多くが、この状態に心当たりを持っています。
そして次第に、
「自分には向いていないのかもしれない」
「もっと勉強が必要なのかもしれない」
そう考え始めてしまいます。
しかし、本FXセミナーでは最初に、
その前提をはっきりと否定します。
問題は、努力でも才能でもありません。
判断を統合する“設計図”が存在しないことです。
■学習量と成果が比例しない“経験者特有の罠”
経験を積めば積むほど、
判断材料は増えていきます。
・複数のインジケーター
・複数の時間足
・複数の相場解釈
しかし、それらが「一本の判断軸」に統合されていない場合、
トレードは必ずブレます。
? 勝った理由を説明できない
? 負けた理由が毎回違う
? 相場が変わると手法が機能しない
これは、設計不在のサインです。
本FXセミナーでは、
「情報を増やす」のではなく、
「判断を減らす」ことを重視します。
■FXセミナーで扱うのは“手法”ではなく“判断設計”
本FXセミナーで解説するのは、
勝率の高い裏技やエントリーポイントではありません。
扱うのは、以下のような判断の設計思想です。
? なぜ、その相場でトレードするのか
? なぜ、その価格で入るのか
? なぜ、その損切幅なのか
? なぜ、そのロット数なのか
これらをすべて論理的に説明できる状態を目指します。
AI分析×スパンモデルを用いることで、
相場環境・優位性・リスクを
誰が見ても同じ基準で判断できる構造へ落とし込みます。
■「感覚が悪い」のではなく「構造が未完成」
多くの経験者は、
「感覚トレード＝悪」だと考えがちです。
しかし実際には、
感覚そのものが問題なのではありません。
問題は、
? 感覚を検証できない
? 再現できない
? 他人に説明できない
つまり、構造化されていないことです。
本FXセミナーでは、
感覚を排除するのではなく、
感覚をルールへ変換する方法を解説します。
■講師自身が6,000万円の損失から得た答え
代表・Yasuyuki Takiuchiは、
トレード初期に累計6,000万円以上の損失を経験しました。
その原因は、
知識不足でも情報不足でもありません。
「判断基準が状況ごとに変わっていた」
ただ、それだけでした。
そこから相場を分解し、
検証し、設計し直した結果、
日経平均CFDを中心に1億円超の利益を達成。
再現性を生んだのは、
一貫した判断構造です。