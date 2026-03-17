ファッション業界のサーキュラーエコノミーを推進するFree Standard株式会社へ追加出資

ファッション業界をはじめとするブランドのサーキュラーエコノミーを推進するFree Standard株式会社へ追加出資

ヤマトホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：長尾 裕）は、「KURONEKO Innovation Fund （以下：KIF）」（運営者：グローバル・ブレイン株式会社）を通じて、ファッション業界をはじめとするブランドのサーキュラーエコノミーを推進するFree Standard株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：張本 貴雄、以下：Free Standard）に追加出資を実行しました。

＜左：ブランド公式のリユースサイト構築事例、右：「ReLIKE」＞

Free Standardは、「新たな消費のフリースタンダードを創造する」というミッションを掲げ、アパレルなどブランド公式のリユース品の収集から販売までをワンストップで支援するリコマース・オペレーティング・システム「Retailor（リテーラー）」を提供するスタートアップです。「Retailor」は、フリマサイトなどの従来のリコマース市場とは異なり、ブランドが公式のリユース品として買い取り・販売が可能なソリューションです。ブランドにとっては、ブランド価値を損なうことなく顧客との新たな接点を創出でき、消費者に安全で高品質な顧客体験を提供できます。ブランド独自のECサイトや店舗などの多様なチャネルでリユース商品を収集・メンテナンス・販売する仕組みを確立しており、複数の有名ブランドで導入されるなど、着実に実績を積み上げています。

2025年4月には、ブランド公式のリユース品を販売する店舗「ReLIKE（リライク）」を東京都渋谷区にオープンするなど、リコマース市場の新たな販路構築にも取り組んでいます。

KIFは、Free Standardのビジョンと実行力に共感し、創業当初からリコマース市場における物流モデルの効率化や共創に向けた議論を重ね出資しました。このたび、Free Standardの、ブランドの課題に寄り添った独自のオペレーション構築力と、循環型社会の実現に貢献していることを評価し、追加出資を決定しました。本出資を通じて、Free Standardのソリューションがより多くのブランドに活用され、リコマース市場を牽引する存在となるよう、積極的に支援してまいります。

■ 今後について

今後拡大が見込まれるブランド主導のリコマース市場において、これまでヤマトグループが培ってきた、商品の回収から検品・梱包・保管・情報管理・販売までのサプライチェーン全体における物流の知見と、Free Standardが持つ循環型のマーケット創出に関する知見を融合し、リコマース市場に特化した最適な物流モデルを共に構築することで、持続可能な社会の実現に貢献します。

■ Free Standard株式会社について

設立：2020年8月7日

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目19番9号

代表者：張本 貴雄

事業内容：消費財の一次生産者であるブランド・メーカーが自社でサーキュラーエコノミーを実装可能にするソリューション「Retailor」を提供

ホームページURL：https://freestandard.co.jp/

【参考】

＜プレスリリース＞

全てのブランドが自社でサーキュラーエコノミーを実装可能にするソリューション「Retailor（リテーラー）」を提供するFree Standard株式会社へ出資（2022年7月7日）

URL：https://www.yamato-hd.co.jp/news/2022/newsrelease_20220707_1.html

＜KURONEKO Innovation Fundホームページ＞

URL：https://www.kuroneko-v.com/

【お問い合わせ先】

＜法人の方＞

ヤマトホールディングス株式会社 イノベーション推進担当

MAIL：innovation@kuronekoyamato.co.jp