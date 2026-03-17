Hexagonからスピンオフ予定の専業ソフトウェア企業Octave（本社：米国アラバマ州、読み方：オクターブ）は本日、F1™チーム「ビザ・キャッシュアップ・レーシング・ブルズ（Visa Cash App Racing Bulls、以下VCARB）」との今後複数年にわたる技術提携と、チームの設備資産ライフサイクル管理パートナーに就任したことを発表しました。今回の技術提携により、Octaveのライフサイクルインテリジェンスソリューションが、スポーツ界において最も高度な技術水準が要求されるF1の環境に導入されます。Octaveは、工場のオペレーションからレース走行に至るまで、チームのパフォーマンスや信頼性、意思決定を強力にサポートします。

F1では、わずかなミリ秒の差で勝敗が決まるため、数千にも及ぶ関連アセットを正しく管理し、作業プロセスを緊密に連携させることが欠かせません。さらに、常に高いプレッシャーの中で最適な判断を下す力も必要です。このような極めて厳しい環境でのF1の運営は、世界中のミッションクリティカルな産業が直面している状況と変わりません。Octaveのソフトウェアは、こうした失敗が許されない環境での運用を支援するために設計されています。

OctaveでCEOを務めるマティアス・ステンバーグ（Mattias Stenberg）は次のように述べています。「F1は、オペレーション能力が真に問われる環境といえます。今回の技術提携でOctaveに求められているのは、チームの信頼性・即応性・実行力を高めるためのサポートです。私たちは、運用データを単一のインテリジェンスレイヤーに統合することで、VCARBがより早く的確な判断を下し、現場の混乱を減らして、極限状態でも安定したパフォーマンスを発揮できるよう支援していきます。」

VCARBでチームプリンシパルを務めるアラン・パーメイン（Alan Permane）氏は次のように述べています。「Octaveとの提携により、VCARBはオペレーション体制を強化するための大きな一歩を踏み出しました。現在、F1はこれまで以上に競争が激しくなり、すべての運用プロセスで部門間のシームレスな連携が不可欠です。今回の提携は、チームのアセット管理能力と意思決定能力が向上でき、最高レベルのパフォーマンスを目指すうえで大きな自信につながります。」

マシン製造からレース当日まで続くインテリジェンス活用

F1チームのパフォーマンスは、レースが始まる前からすでに動き出しています。マシンを組み立てる工場では、Octaveのソリューション「Octave Attune（旧HxGN EAM）」が重要な設備資産・ツール・プロセスを一元管理し、可視化することにより、次のような成果を実現します。

・運用データと設備資産データを統合した、信頼性の高い情報源の提供

・設備と稼働体制の健全性・即応性をリアルタイムで可視化

・作業プロセスの中断を防ぐための早期対応

・開発から運用までのシームレスな連携

こうした環境が強固に整うことで、シーズンを通しての開発サイクルの高速化、リソースの効率的な活用、高い運用レジリエンスの確保を実現できます。

最高のレースを支える高信頼のサービス

F1レースの期間中は、あらゆるプロセスで完璧な作業が求められます。設備や稼働体制のすばやい対応力は、ピットガレージでの作業や機材の輸送、そしてレースそのもののパフォーマンスに直接影響します。VCARBは、Octaveのインテリジェンスを日々のワークフローに取り入れることにより、チーム全体のオペレーションを強化し、工場からレース会場に至るまでスムーズな連携を実現できます。

他産業にも応用可能

F1チームは、複数のプロセスが高度に連携して単一のオペレーションとして機能しています。絶えず開発が求められ、極度の時間的プレッシャーの中で作業が進み、一切のミスが許されないこうした環境への導入は、ライフサイクルインテリジェンスの成果を実証する絶好の機会です。そして、チームを勝利へ導くためのこの支援は、エネルギー、インフラ、製造、輸送、交通など、世界のミッションクリティカルな産業にも広く応用できます。

チームのパフォーマンスを最大化するパートナーシップ

今回の技術提携は、Octaveにとって単なるブランド強化にとどまらない大きな価値をもたらします。VCARBは、Octaveのソフトウェアを実際の運用現場に導入することにより、不確実な状況下における意思決定力の向上に加え、パフォーマンスとレジリエンスの強化を実現します。

以上

Octaveについて

重要インフラの資産ライフサイクルでは、設計、建設、運転、保全、保護の全段階において高水準のパフォーマンス、安全性、信頼性が求められます。Octaveは、組織がこうした状況下にあっても、十分な情報に基づいた意思決定を行えるようミッションクリティカルなソフトウェアを提供します。複雑な運用データを実用的なインテリジェンスに変換し、専門知識と現場状況のインサイト、さらに企業全体の分析データを組み合わせて、組織が最優先で対応すべき分野のパフォーマンス、レジリエンス、インシデント対応力の向上を支援します。Octaveは約7,200人の従業員を抱え、45か国に展開しています。詳細はoctave.comをご覧ください。LinkedInの公式ページもフォローいただけます。