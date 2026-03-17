［お知らせ］産学連携ビジネスプランコンテストにて「特別賞」を受賞
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（本社：富山市、代表理事：高橋由紀）の公認インストラクター・曳田彩加が、2026年3月15日（日）に開催された産学連携ビジネスプランコンテスト「スケッチオーデション」において、見事「特別賞」を受賞いたしましたことをご報告申し上げます。
受賞概要
本コンテストは、富山大学、とやま未来共創チーム、富山経済同友会、富山ニュービジネス協議会の主催により開催された、産学連携のビジネスプランコンテストです。曳田彩加は、予備予選・予選を勝ち抜き、最終本選へ進出。育児と仕事の両立という現代社会の課題解決に向けた提案が評価され、特別賞を受賞いたしました。
■発表プラン：「ウェルビーベイビー」について
曳田が提案したプランは、社会的な課題である「育児と仕事の両立」を支援するものです。
実績に基づく解決策： 2022年より継続開催している「企業主導型両親学級」の知見を基盤としています。
新規サービス提案： 企業に伴走し、個別の相談窓口を軸とした新サービス「ウェルビーベイビー」を構築。
ビジネス価値： 子育て中の社員をサポートすることは、従業員当事者のウェルビーイング向上のみならず、組織全体のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長と利益に貢献するスキームであることを提言しました。
■審査員からの評価
審査員からは、「現代の社会課題に対して極めて重要かつ必要性の高いテーマである」との評価を受けました。
また、単なる福利厚生にとどまらず、企業の経営戦略としての視点が含まれている点が評価の決め手となりました。
■今後の展望
今回の受賞を励みに、一般社団法人ボディセンス・インスティテュートでは、今後も社会全体で子育てができる機運の醸成をしていくための活動を推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344296/images/bodyimage1】
会社概要
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2
URL：https://bodysence.jp
E-Mail：mail@bodysence.jp
事業内容：子育て支援者研修及びボディワーカー・ヨガインストラクター育成事業／講師派遣
本件に関するお問い合わせ
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
店名：Roots of Life（ルーツオブライフ）
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2 D-BASE2 階
TEL：050-5536-7809
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
受賞概要
本コンテストは、富山大学、とやま未来共創チーム、富山経済同友会、富山ニュービジネス協議会の主催により開催された、産学連携のビジネスプランコンテストです。曳田彩加は、予備予選・予選を勝ち抜き、最終本選へ進出。育児と仕事の両立という現代社会の課題解決に向けた提案が評価され、特別賞を受賞いたしました。
■発表プラン：「ウェルビーベイビー」について
曳田が提案したプランは、社会的な課題である「育児と仕事の両立」を支援するものです。
実績に基づく解決策： 2022年より継続開催している「企業主導型両親学級」の知見を基盤としています。
新規サービス提案： 企業に伴走し、個別の相談窓口を軸とした新サービス「ウェルビーベイビー」を構築。
ビジネス価値： 子育て中の社員をサポートすることは、従業員当事者のウェルビーイング向上のみならず、組織全体のエンゲージメントを高め、企業の持続的な成長と利益に貢献するスキームであることを提言しました。
■審査員からの評価
審査員からは、「現代の社会課題に対して極めて重要かつ必要性の高いテーマである」との評価を受けました。
また、単なる福利厚生にとどまらず、企業の経営戦略としての視点が含まれている点が評価の決め手となりました。
■今後の展望
今回の受賞を励みに、一般社団法人ボディセンス・インスティテュートでは、今後も社会全体で子育てができる機運の醸成をしていくための活動を推進してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344296/images/bodyimage1】
会社概要
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2
URL：https://bodysence.jp
E-Mail：mail@bodysence.jp
事業内容：子育て支援者研修及びボディワーカー・ヨガインストラクター育成事業／講師派遣
本件に関するお問い合わせ
会社名：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表者：代表理事 高橋由紀
店名：Roots of Life（ルーツオブライフ）
所在地：富山県富山市黒瀬北町 2-1-2 D-BASE2 階
TEL：050-5536-7809
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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