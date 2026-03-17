【トレイルラン】ルーセントの応援する枝元香菜子選手、台湾のXtrail kenting by UTMBで優勝
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているトレイルランナー・枝元香菜子選手が、2026年3月7日（土）に台湾で行われた「Xtrail kenting by UTMB」の50kmカテゴリーで女子総合優勝を果たしました。
大会公式サイト：https://xtrail.utmb.world/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage1】
同レースは、UTMBワールドシリーズとして台湾で初開催された記念すべき大会となりました。台湾島の南端に位置する恒春半島の墾丁（ケンティン）国家公園に設けられたコースは比較的アップダウンが少なく、走りやすい区間が連続します。
最大瞬間風速20m超、最高気温25℃という厳しい環境で、枝元選手は序盤から男子選手とともに上位を走り、最初のエイドステーションには総合9位で到着。美しい海岸線や起伏に富んだ丘、深い森、サンゴの石灰岩が転がる峡谷など、多彩な景色の中を軽快に走り続けて、5時間19分33秒でゴールしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage2】
翌日の表彰式では、50km総合優勝の上田瑠偉選手とともに、枝元選手に現地のトレイルランナーから大声援で祝福され、台湾での人気ぶりがうかがえました。
今年初の海外レースを制した枝元選手。9月にスペインのカナリア諸島で開催されるスカイランニング世界選手権に向け、順調な滑り出しを切ることができました。
世界に向けて挑戦を続ける枝元香菜子選手の今後の活躍に、ぜひご注目ください。ルーセントはこれからも、その挑戦を応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage3】
＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage4】
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
「TransJeju by UTMB」 女子2位・総合7位（韓国）
「2025全日本スカイランニング選手権」スカイの部優勝（新潟県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」50kmの部優勝（台湾）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#枝元香菜子 #明日香野 #明日香食品株式会社 #株式会社ウェッジホールディングス
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ルーセント
大会公式サイト：https://xtrail.utmb.world/
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同レースは、UTMBワールドシリーズとして台湾で初開催された記念すべき大会となりました。台湾島の南端に位置する恒春半島の墾丁（ケンティン）国家公園に設けられたコースは比較的アップダウンが少なく、走りやすい区間が連続します。
最大瞬間風速20m超、最高気温25℃という厳しい環境で、枝元選手は序盤から男子選手とともに上位を走り、最初のエイドステーションには総合9位で到着。美しい海岸線や起伏に富んだ丘、深い森、サンゴの石灰岩が転がる峡谷など、多彩な景色の中を軽快に走り続けて、5時間19分33秒でゴールしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage2】
翌日の表彰式では、50km総合優勝の上田瑠偉選手とともに、枝元選手に現地のトレイルランナーから大声援で祝福され、台湾での人気ぶりがうかがえました。
今年初の海外レースを制した枝元選手。9月にスペインのカナリア諸島で開催されるスカイランニング世界選手権に向け、順調な滑り出しを切ることができました。
世界に向けて挑戦を続ける枝元香菜子選手の今後の活躍に、ぜひご注目ください。ルーセントはこれからも、その挑戦を応援してまいります。
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＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・行動食「道中茶寮」シリーズ提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344282/images/bodyimage4】
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」55kmの部 優勝（長野県）
「TransJeju by UTMB」 女子2位・総合7位（韓国）
「2025全日本スカイランニング選手権」スカイの部優勝（新潟県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」50kmの部優勝（台湾）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
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株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#枝元香菜子 #明日香野 #明日香食品株式会社 #株式会社ウェッジホールディングス
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配信元企業：株式会社ルーセント
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