アイスマイリー、「AIエージェント導入の適否判断ガイド」を初公開！―あなたの業務にAIエージェントは本当に必要なのか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344116/images/bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、AIエージェント導入の要否を判断するための基準を整理した「AIエージェント導入の適否判断ガイド」を、2026年3月17日（火）に公開しました。
■本資料の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344116/images/bodyimage2】
本資料では、「AIエージェントを導入すべきか迷っている」「チャットボットや生成AIとの違いが分からない」「とりあえずAIエージェントを探しているが、本当にそれで合っているか確信が持てない」といった、AI導入の入口で多くの企業が抱える”選択の迷い”に焦点を当てています。
生成AIの進化により「自律的に動くAI」への期待が急速に高まる中、AIエージェントという概念が次のトレンドとして注目されています。しかしAIエージェントは、生成AIの”進化版”ではありません。
本ガイドでは、AIエージェントが”AIの上位互換”でない理由を整理したうえで、チャットボット・生成AI・RAG・AIエージェントそれぞれが最適解となる業務の条件を解説しています。また、今探しているAIカテゴリが本当に正しいかを確認するためのチェックリストも収録しています。
■本資料作成の背景
GartnerやMicrosoft、OpenAIなどの主要企業がAIエージェントを次のトレンドとして相次いで言及したことで、多くの企業がAIエージェントに強い関心を持ち始めています。しかし、その注目度の高まりとともに、「業務内容に関わらずとりあえずAIエージェントを探す」という状況も生まれています。
実際に弊社へのお問い合わせを通じて見えてきたのは、「AIエージェントが必要だと思っていたが、チャットボットで十分だった」「求めていた機能は社内向け生成AIで対応できた」「回答精度の課題はRAGで解決するケースだった」という事例が少なくないという実態です。AIエージェントは、生成AI・外部ツール連携・業務ワークフロー設計を組み合わせた設計思想であり、それ自体が常に最適解とは限りません。
こうした背景を踏まえ、本資料では「今探しているAIカテゴリは本当に正しいか」を問い直し、業務課題に合った選択をするための実践的な判断基準を提供します。
■「AIエージェント導入の適否判断ガイド」の入手方法
本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。
1. 下記『今すぐ無料で資料請求』に記載のURLをクリックします。
2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。
3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
4. 弊社担当者よりメールにて「AIエージェント導入の適否判断ガイド」をご案内させていただきます。
今すぐ無料で資料請求
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/wp-ai-agent-decision-guide-inquire/
※本資料はサービスの導入を検討している企業に対して配布しております。同業他社・競合他社への提供はしておりません。
※本資料は公開情報を基にAIsmiley編集部が取りまとめたもので、網羅性・正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344116/images/bodyimage3】
AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。
企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。
URL：https://aismiley.co.jp/
・生成AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-generative-ai/
・AIエージェントとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、AIエージェント導入の要否を判断するための基準を整理した「AIエージェント導入の適否判断ガイド」を、2026年3月17日（火）に公開しました。
■本資料の概要
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本資料では、「AIエージェントを導入すべきか迷っている」「チャットボットや生成AIとの違いが分からない」「とりあえずAIエージェントを探しているが、本当にそれで合っているか確信が持てない」といった、AI導入の入口で多くの企業が抱える”選択の迷い”に焦点を当てています。
生成AIの進化により「自律的に動くAI」への期待が急速に高まる中、AIエージェントという概念が次のトレンドとして注目されています。しかしAIエージェントは、生成AIの”進化版”ではありません。
本ガイドでは、AIエージェントが”AIの上位互換”でない理由を整理したうえで、チャットボット・生成AI・RAG・AIエージェントそれぞれが最適解となる業務の条件を解説しています。また、今探しているAIカテゴリが本当に正しいかを確認するためのチェックリストも収録しています。
■本資料作成の背景
GartnerやMicrosoft、OpenAIなどの主要企業がAIエージェントを次のトレンドとして相次いで言及したことで、多くの企業がAIエージェントに強い関心を持ち始めています。しかし、その注目度の高まりとともに、「業務内容に関わらずとりあえずAIエージェントを探す」という状況も生まれています。
実際に弊社へのお問い合わせを通じて見えてきたのは、「AIエージェントが必要だと思っていたが、チャットボットで十分だった」「求めていた機能は社内向け生成AIで対応できた」「回答精度の課題はRAGで解決するケースだった」という事例が少なくないという実態です。AIエージェントは、生成AI・外部ツール連携・業務ワークフロー設計を組み合わせた設計思想であり、それ自体が常に最適解とは限りません。
こうした背景を踏まえ、本資料では「今探しているAIカテゴリは本当に正しいか」を問い直し、業務課題に合った選択をするための実践的な判断基準を提供します。
■「AIエージェント導入の適否判断ガイド」の入手方法
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※本資料は公開情報を基にAIsmiley編集部が取りまとめたもので、網羅性・正確性を完全に担保するものではありません。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
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AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。
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URL：https://aismiley.co.jp/
・生成AIとは？
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・AIエージェントとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
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担当：AIsmiley編集部
TEL：03-6452-4750
Email：media@aismiley.co.jp
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