小さな不調を見過ごさないで！ 40代以上の女性に向けた血圧ケアの解説書『薬なしでもできる 高血圧 予防と改善』3月17日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『薬なしでもできる 高血圧 予防と改善』を2026年3月17日に発売いたします。
「高血圧」と聞くと、男性の悩みというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、女性も閉経を迎えるとエストロゲンという女性ホルモンが減少し、血管保護作用が急激に失われます。
また、代謝の低下による体脂肪の増加なども相まって、50代になると高血圧のリスクは上がっていくのです。
高血圧は、放置すると心筋梗塞や脳卒中、腎臓病のリスクにつながる病気。
しかし、生活習慣を見直せば、薬に頼らなくても血圧を下げることができます。
本書は、夫や子どもの世話、親の介護などで多忙になりがちな40代以上の女性に向けて書かれました。
忙しくて、つい「自分以外の誰か」を優先してしまう方へ。
この一冊をきっかけに血圧や運動、減塩食についての知識を深め、未来の健康を予約しましょう。
あなたの健康が家族のしあわせにもつながります。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36245/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344118/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344118/images/bodyimage2】
自宅でカンタン！
運動＆食事療法で血管年齢が若返る
高血圧シリーズ待望の第2弾!!
そろそろ将来の健康が気になり始めた40代以上の方々、
特に、閉経を迎えて体調の変化や病気の不安を感じている50代以上の女性におすすめの解説書です。
本書では、シンプルかつ効果的な運動と食事による血圧改善法をご紹介！
・運動が苦手な方でも自宅でできる簡単エクササイズ
・無理なく続けられる食習慣の工夫
・毎日の生活の中でできる血圧ケアのポイント
などを具体的にまとめました。
巻末カラーページには、簡単で美味しい【減塩レシピ】も掲載しています。
著者は、高血圧に特化した治療で評判の専門医。
動脈硬化、脳梗塞の予防活動に注力する血圧管理のエキスパートとして、健康に関する不安・疑問に答えます。
【著者プロフィール】
執行 秀彌（しぎょう ひでや）
日本循環器学会認定・循環器専門医
日本内科学会認定・総合内科専門医、内科指導医
高血圧治療を得意とする、しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科院長
1986年兵庫県生まれ。甲陽学院中学・高等学校卒業85期。
2010年大阪市立大学医学部卒業後、市立堺病院初期研修を経て、国立循環器病研究センター心臓血管内科、住友病院循環器内科で高血圧診療、心臓病診療に従事。
2020年しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科を開院。
2022年医療法人社団SHIGYO MEDICAL 理事長就任。
現在1日に100～140人程度の高血圧、心臓病患者さん等の診察を行い、通院回数や薬の個数を減らすことに注力している。
2022年『高血圧 その治療で大丈夫ですか？』（みらいパブリッシング刊）
2024年同法人内で運動療法に特化した尼崎塚口もりもと循環器内科・内科を開設。
地域の動脈硬化疾患の予防のため、投薬以外にもできる治療を提案することに注力している。
【書籍概要】
書名：薬なしでもできる 高血圧 予防と改善
著者：執行 秀彌
発売日：2026年3月17日
価格：1980円(税込)
体裁：A5判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37419-7
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434374192
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
「高血圧」と聞くと、男性の悩みというイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
しかし、女性も閉経を迎えるとエストロゲンという女性ホルモンが減少し、血管保護作用が急激に失われます。
また、代謝の低下による体脂肪の増加なども相まって、50代になると高血圧のリスクは上がっていくのです。
高血圧は、放置すると心筋梗塞や脳卒中、腎臓病のリスクにつながる病気。
しかし、生活習慣を見直せば、薬に頼らなくても血圧を下げることができます。
本書は、夫や子どもの世話、親の介護などで多忙になりがちな40代以上の女性に向けて書かれました。
忙しくて、つい「自分以外の誰か」を優先してしまう方へ。
この一冊をきっかけに血圧や運動、減塩食についての知識を深め、未来の健康を予約しましょう。
あなたの健康が家族のしあわせにもつながります。
詳しくはこちら
https://miraipub.jp/books/36245/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344118/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344118/images/bodyimage2】
自宅でカンタン！
運動＆食事療法で血管年齢が若返る
高血圧シリーズ待望の第2弾!!
そろそろ将来の健康が気になり始めた40代以上の方々、
特に、閉経を迎えて体調の変化や病気の不安を感じている50代以上の女性におすすめの解説書です。
本書では、シンプルかつ効果的な運動と食事による血圧改善法をご紹介！
・運動が苦手な方でも自宅でできる簡単エクササイズ
・無理なく続けられる食習慣の工夫
・毎日の生活の中でできる血圧ケアのポイント
などを具体的にまとめました。
巻末カラーページには、簡単で美味しい【減塩レシピ】も掲載しています。
著者は、高血圧に特化した治療で評判の専門医。
動脈硬化、脳梗塞の予防活動に注力する血圧管理のエキスパートとして、健康に関する不安・疑問に答えます。
【著者プロフィール】
執行 秀彌（しぎょう ひでや）
日本循環器学会認定・循環器専門医
日本内科学会認定・総合内科専門医、内科指導医
高血圧治療を得意とする、しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科院長
1986年兵庫県生まれ。甲陽学院中学・高等学校卒業85期。
2010年大阪市立大学医学部卒業後、市立堺病院初期研修を経て、国立循環器病研究センター心臓血管内科、住友病院循環器内科で高血圧診療、心臓病診療に従事。
2020年しぎょう循環器内科・内科・皮膚科・アレルギー科を開院。
2022年医療法人社団SHIGYO MEDICAL 理事長就任。
現在1日に100～140人程度の高血圧、心臓病患者さん等の診察を行い、通院回数や薬の個数を減らすことに注力している。
2022年『高血圧 その治療で大丈夫ですか？』（みらいパブリッシング刊）
2024年同法人内で運動療法に特化した尼崎塚口もりもと循環器内科・内科を開設。
地域の動脈硬化疾患の予防のため、投薬以外にもできる治療を提案することに注力している。
【書籍概要】
書名：薬なしでもできる 高血圧 予防と改善
著者：執行 秀彌
発売日：2026年3月17日
価格：1980円(税込)
体裁：A5判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37419-7
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434374192
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
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