世界有数の楽園『ラチャ島』の水着を取り扱う通販サイトrachagirlがリニューアル
バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役：平田 雅明)は、タイの自然豊かな極上リゾート地『ラチャ島』で生まれた水着をセレクトした通販サイト「rachagirl(ラチャガール)」(http://racha-girl.com/)をリニューアルいたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344151/images/bodyimage1】
今回のリニューアルでは、TOPページや検索機能などを総合的にアップデートし、目的の商品によりスムーズにたどり着ける構成へと進化しました。多種多様なラインナップを直感的にブラウジングでき、より快適なオンラインショッピング体験をお楽しみいただけます。
■リニューアルポイント
・TOPページを一新
ファーストビューから豊富なラインナップを一望できるレイアウトに再構築。ラチャ島生まれの彩り豊かな水着の魅力を視覚的に伝えるデザインへとアップデートしました。
・目的のカテゴリへすばやくアクセス
メニューの視認性と操作性が大幅に向上。ワンクリックで迷わず目的のカテゴリにアクセスできるナビゲーションへと生まれ変わりました。
・検索機能の強化
アイテムの検索性を改善し、カラーやサイズ、おすすめ骨格別など細かな条件での絞り込みが可能に。お客様一人ひとりに最適な商品がより見つけやすくなりました。
■rachagirl(ラチャガール)概要
タイ・プーケットから南に2時間、自然豊かな極上リゾート地『ラチャ島』で生まれた水着をセレクトする通販サイトです。
全商品、消費税込の一律2,980円にて提供しており、トレンドアイテムから定番デザインまで、豊富な商品ラインナップをお届けしています。
リゾート生まれの水着は、日本ブランドにはないカラフルでポップなプリントや豊かな色彩が魅力。フェミニンなワンピースタイプ、ボディを美しく見せる三角ビキニ、個性的なアシンメトリーデザインなど、多彩なスタイルを取り揃えています。
リゾートやイベントをより楽しむための、着るだけで気分が高まるアイテムを多数展開。
rachagirlはこれからも、もっと自由に、もっと自分らしくファッションを楽しむすべての人に向けて、新しい出会いとワクワクをお届けしてまいります。
―会社概要―
商号 ：バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社
代表者 ： 代表取締役 平田 雅明
所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル9F
設立 ： 2009年8月
事業内容： WEBプロモーション、インターネットコンサルティング
URL ： https://www.barclay-global.com/
配信元企業：バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344151/images/bodyimage1】
今回のリニューアルでは、TOPページや検索機能などを総合的にアップデートし、目的の商品によりスムーズにたどり着ける構成へと進化しました。多種多様なラインナップを直感的にブラウジングでき、より快適なオンラインショッピング体験をお楽しみいただけます。
■リニューアルポイント
・TOPページを一新
ファーストビューから豊富なラインナップを一望できるレイアウトに再構築。ラチャ島生まれの彩り豊かな水着の魅力を視覚的に伝えるデザインへとアップデートしました。
・目的のカテゴリへすばやくアクセス
メニューの視認性と操作性が大幅に向上。ワンクリックで迷わず目的のカテゴリにアクセスできるナビゲーションへと生まれ変わりました。
・検索機能の強化
アイテムの検索性を改善し、カラーやサイズ、おすすめ骨格別など細かな条件での絞り込みが可能に。お客様一人ひとりに最適な商品がより見つけやすくなりました。
■rachagirl(ラチャガール)概要
タイ・プーケットから南に2時間、自然豊かな極上リゾート地『ラチャ島』で生まれた水着をセレクトする通販サイトです。
全商品、消費税込の一律2,980円にて提供しており、トレンドアイテムから定番デザインまで、豊富な商品ラインナップをお届けしています。
リゾート生まれの水着は、日本ブランドにはないカラフルでポップなプリントや豊かな色彩が魅力。フェミニンなワンピースタイプ、ボディを美しく見せる三角ビキニ、個性的なアシンメトリーデザインなど、多彩なスタイルを取り揃えています。
リゾートやイベントをより楽しむための、着るだけで気分が高まるアイテムを多数展開。
rachagirlはこれからも、もっと自由に、もっと自分らしくファッションを楽しむすべての人に向けて、新しい出会いとワクワクをお届けしてまいります。
―会社概要―
商号 ：バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社
代表者 ： 代表取締役 平田 雅明
所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-1-5 新宿嘉泉ビル9F
設立 ： 2009年8月
事業内容： WEBプロモーション、インターネットコンサルティング
URL ： https://www.barclay-global.com/
配信元企業：バークレイグローバルコンサルティング＆インターネット株式会社
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