世界のフレンチフライ市場は、冷凍コンビニエンス食品の人気拡大に伴い拡大
クイックサービスレストランからの需要の増加、変化するスナック消費習慣、そしてジャガイモ加工への投資拡大が、この広く消費されている食品カテゴリーの長期的な発展を形作っている。
産業加工と世界的な外食需要が市場拡大を形成
フレンチフライ市場は、農業サプライチェーン、高度な冷凍技術、そして消費者の食習慣の変化に支えられた大規模な世界的食品加工産業へと成長している。フレンチフライは、もはやファストフード店の単なるサイドメニューにとどまらない。現在では、レストラン、クイックサービスチェーン、ケータリングサービス、小売の冷凍食品売り場など、世界中で提供される標準化された食品となっている。
世界のフレンチフライ市場は2025年に約184億3,370万ドルに達し、2020年以降年平均6.6％で着実に拡大した。市場は2030年までに244億1,670万ドルに達し、年平均5.8％で成長すると予測されている。さらに2035年には315億6,640万ドルに達し、長期的に安定した成長が続くと見込まれている。
ファストフード拡大とスナック習慣の変化が初期成長を牽引
フレンチフライ市場の初期拡大は、世界的なクイックサービスレストランの成長と消費者の食習慣の変化と密接に関係していた。
初期の市場成長を支えた主な要因は以下の通りである。
・クイックサービスレストランチェーンの急速な拡大により、フレンチフライが世界的な標準サイドメニューとなったこと
・オンラインフードデリバリーサービスの成長により、セットメニューとしてフレンチフライの注文が増加したこと
・若年層を中心としたファストフード消費の増加
・都市化による利便性重視の食生活の拡大
・新興国における西洋型食文化の普及
一方で、以下のような制約要因も存在した。
・揚げ物に対する健康意識の高まり
・食品安全および表示規制の強化
加工産業への投資と即食需要が将来の成長を支える
今後のフレンチフライ市場の成長は、食品消費と食品加工産業の構造変化によって支えられると見込まれている。
将来の成長を支える主な要因は以下の通りである。
・新たな製造投資による世界的なジャガイモ加工産業の拡大
・即食および簡便調理食品への需要の増加
・共働き世帯の増加と多忙な生活によるコンビニエンス食品需要の拡大
・標準化された食材を必要とするクラウドキッチンやデリバリー専用店舗の拡大
一方で、以下のような課題も予想される。
・ジャガイモ価格や農業投入コストの変動
・国際貿易摩擦や関税政策によるサプライチェーンへの影響
食品加工技術の進化がフレンチフライ製造を変革
食品加工分野の技術革新は、フレンチフライの製造および供給方法を大きく変化させている。食品メーカーは効率向上と品質の均一化を目的として高度な製造技術を導入している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344322/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344322/images/bodyimage2】
主な産業動向は以下の通りである。
・大規模フレンチフライ製造施設の建設
・次世代冷凍フレンチフライ生産への拡大
・食品調理工程へのロボット自動化の導入
・新しい冷凍フレンチフライのフレーバー開発
・ジャガイモ加工における高度なハイドロカット技術の採用
これらの技術革新により、企業は世界市場に向けて均一な品質を維持しながら生産量を拡大できるようになっている。
産業加工と世界的な外食需要が市場拡大を形成
フレンチフライ市場は、農業サプライチェーン、高度な冷凍技術、そして消費者の食習慣の変化に支えられた大規模な世界的食品加工産業へと成長している。フレンチフライは、もはやファストフード店の単なるサイドメニューにとどまらない。現在では、レストラン、クイックサービスチェーン、ケータリングサービス、小売の冷凍食品売り場など、世界中で提供される標準化された食品となっている。
世界のフレンチフライ市場は2025年に約184億3,370万ドルに達し、2020年以降年平均6.6％で着実に拡大した。市場は2030年までに244億1,670万ドルに達し、年平均5.8％で成長すると予測されている。さらに2035年には315億6,640万ドルに達し、長期的に安定した成長が続くと見込まれている。
ファストフード拡大とスナック習慣の変化が初期成長を牽引
フレンチフライ市場の初期拡大は、世界的なクイックサービスレストランの成長と消費者の食習慣の変化と密接に関係していた。
初期の市場成長を支えた主な要因は以下の通りである。
・クイックサービスレストランチェーンの急速な拡大により、フレンチフライが世界的な標準サイドメニューとなったこと
・オンラインフードデリバリーサービスの成長により、セットメニューとしてフレンチフライの注文が増加したこと
・若年層を中心としたファストフード消費の増加
・都市化による利便性重視の食生活の拡大
・新興国における西洋型食文化の普及
一方で、以下のような制約要因も存在した。
・揚げ物に対する健康意識の高まり
・食品安全および表示規制の強化
加工産業への投資と即食需要が将来の成長を支える
今後のフレンチフライ市場の成長は、食品消費と食品加工産業の構造変化によって支えられると見込まれている。
将来の成長を支える主な要因は以下の通りである。
・新たな製造投資による世界的なジャガイモ加工産業の拡大
・即食および簡便調理食品への需要の増加
・共働き世帯の増加と多忙な生活によるコンビニエンス食品需要の拡大
・標準化された食材を必要とするクラウドキッチンやデリバリー専用店舗の拡大
一方で、以下のような課題も予想される。
・ジャガイモ価格や農業投入コストの変動
・国際貿易摩擦や関税政策によるサプライチェーンへの影響
食品加工技術の進化がフレンチフライ製造を変革
食品加工分野の技術革新は、フレンチフライの製造および供給方法を大きく変化させている。食品メーカーは効率向上と品質の均一化を目的として高度な製造技術を導入している。
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主な産業動向は以下の通りである。
・大規模フレンチフライ製造施設の建設
・次世代冷凍フレンチフライ生産への拡大
・食品調理工程へのロボット自動化の導入
・新しい冷凍フレンチフライのフレーバー開発
・ジャガイモ加工における高度なハイドロカット技術の採用
これらの技術革新により、企業は世界市場に向けて均一な品質を維持しながら生産量を拡大できるようになっている。