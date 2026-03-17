動脈狭窄治療薬市場は2036年に67.6億米ドルへ、CAGR 5.05%で拡大する循環器治療の注目分野

動脈狭窄治療薬市場は2036年に67.6億米ドルへ、CAGR 5.05%で拡大する循環器治療の注目分野