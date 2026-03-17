福岡空港のANA FESTA福岡国内ロビー店、3月18日リニューアルオープン！
ANAが就航する国内24空港に店舗を構えるANA FESTA株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：中越忠昭）は、福岡空港の「ANA FESTA福岡国内ロビー店」を改装し、3月18日（水）にリニューアルオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344306/images/bodyimage1】
■ アジアの玄関口、福岡空港でのお買い物はANA FESTAで！
「ANA FESTA福岡国内ロビー店」は、福岡空港・国内線ターミナル2階の出発保安検査場/南 通過前にある総合土産店です。この度、2019年オープン以来初の全面改装をいたしました。店内にはデジタルサイネージを、壁面上部にはLED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。また店舗デザインも、遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーと白の壁面で、明るくすっきりとした一体感のあるデザインを採用しました。
福岡空港は、「アジアの玄関口」として国内外から多くの旅客が訪れます。博多などの市街地から地下鉄ですぐにアクセスできることから、旅客だけではないお客様も多く訪れ、2027年には、空港に直結した大型の複合施設もオープン予定です。今回のリニューアルでは、定番商品に加えて、独自に開拓した新規商品を季節ごとにメインコーナーで展開、インバウンドのお客様向けの商品も取り揃え、多様なお客様のニーズにお応えしてまいります。 また、店内レイアウトも全面的に見直し、レジカウンターの配置変更により入店から会計までの動線をスムーズにするとともに、新たに導入したセミセルフレジにより、これまで以上にスピーディーで快適なお買い物をお楽しみいただけます。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
3月18日（水）リニューアルオープン当日、開店時間の6:30よりANA FESTA福岡国内ロビー店で商品をご購入の方先着1,500名様に、山口油屋福太郎「めんべい・明太バター風味（2枚入/袋）」を数量限定でプレゼントいたします。
※めんべい・明太バター風味は福岡空港内ではANA FESTAのみ取扱いです。
■ リニューアルオープン記念！限定販売
『どらきんぐ生・ショートケーキver』（伊都きんぐ）※期間・数量限定販売
（3/18～3/31）※
「あまおう苺」をまるごとモチモチの皮に閉じ込めたどら焼きで、福岡だけでなく全国で大注目中の「どらきんぐ生」に、新作のショートケーキ味が登場しました。
通常は保安検査場 通過後の福岡8番ゲート店のみの取扱商品ですが、今回リニューアルオープン記念としてロビー店でも限定販売いたします。フライトのご予定がないお客様もぜひお買い求めください。※福岡8番ゲート店では3/31以降も販売継続いたします。
■商品名：どらきんぐ生・ショートケーキver 3個セット
■価格（税込）： 2,088円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344306/images/bodyimage2】
■ 取扱い商品（抜粋）
※下記の商品を福岡空港で販売しているのは、ANA FESTAのみとなります。（2026年3月18日時点）
『うみもなか』季のせ（ときのせ）
福岡の「宇美八幡宮」の境内に店舗を構え、格式だけでなく、洗練された現代的なセンスが融合した和洋菓子で福岡の新世代の和菓子店と評判の「季のせ（ときのせ）」。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344306/images/bodyimage1】
■ アジアの玄関口、福岡空港でのお買い物はANA FESTAで！
「ANA FESTA福岡国内ロビー店」は、福岡空港・国内線ターミナル2階の出発保安検査場/南 通過前にある総合土産店です。この度、2019年オープン以来初の全面改装をいたしました。店内にはデジタルサイネージを、壁面上部にはLED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。また店舗デザインも、遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーと白の壁面で、明るくすっきりとした一体感のあるデザインを採用しました。
福岡空港は、「アジアの玄関口」として国内外から多くの旅客が訪れます。博多などの市街地から地下鉄ですぐにアクセスできることから、旅客だけではないお客様も多く訪れ、2027年には、空港に直結した大型の複合施設もオープン予定です。今回のリニューアルでは、定番商品に加えて、独自に開拓した新規商品を季節ごとにメインコーナーで展開、インバウンドのお客様向けの商品も取り揃え、多様なお客様のニーズにお応えしてまいります。 また、店内レイアウトも全面的に見直し、レジカウンターの配置変更により入店から会計までの動線をスムーズにするとともに、新たに導入したセミセルフレジにより、これまで以上にスピーディーで快適なお買い物をお楽しみいただけます。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
3月18日（水）リニューアルオープン当日、開店時間の6:30よりANA FESTA福岡国内ロビー店で商品をご購入の方先着1,500名様に、山口油屋福太郎「めんべい・明太バター風味（2枚入/袋）」を数量限定でプレゼントいたします。
※めんべい・明太バター風味は福岡空港内ではANA FESTAのみ取扱いです。
■ リニューアルオープン記念！限定販売
『どらきんぐ生・ショートケーキver』（伊都きんぐ）※期間・数量限定販売
（3/18～3/31）※
「あまおう苺」をまるごとモチモチの皮に閉じ込めたどら焼きで、福岡だけでなく全国で大注目中の「どらきんぐ生」に、新作のショートケーキ味が登場しました。
通常は保安検査場 通過後の福岡8番ゲート店のみの取扱商品ですが、今回リニューアルオープン記念としてロビー店でも限定販売いたします。フライトのご予定がないお客様もぜひお買い求めください。※福岡8番ゲート店では3/31以降も販売継続いたします。
■商品名：どらきんぐ生・ショートケーキver 3個セット
■価格（税込）： 2,088円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344306/images/bodyimage2】
■ 取扱い商品（抜粋）
※下記の商品を福岡空港で販売しているのは、ANA FESTAのみとなります。（2026年3月18日時点）
『うみもなか』季のせ（ときのせ）
福岡の「宇美八幡宮」の境内に店舗を構え、格式だけでなく、洗練された現代的なセンスが融合した和洋菓子で福岡の新世代の和菓子店と評判の「季のせ（ときのせ）」。