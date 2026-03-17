東京都公園協会の公式アプリ「TOKYO PARKS PLAY」は、「公園でのひとときが、もっと楽しくなる！」をコンセプトに機能のリニューアルを実施します。より使いやすく、公園を楽しんでいただくためのコンテンツを今後もぞくぞく配信予定です。お楽しみに！

■ リニューアル内容

（１） 新規コンテンツを配信！

スマートフォンのカメラを使用して、ご自身のリラックス度合いを手軽に計測できるユニークな機能「リラックスチェッカー」を新たに追加。今後も定期的なアップデートにより、新コンテンツを順次追加してまいります。

（２） アプリが使いやすくなる！

ホーム画面のユーザーインターフェースを刷新いたします。公園情報や体験コンテンツへのアクセスがよりスムーズになります。

（３） アプリ特集ページがリニューアルオープン！

「TOKYO PARKS PLAY」アプリの専用ポータルサイトを全面リニューアルし、新たにオープンいたします。

■リリース予定日

2026年3月25日

■対象公園

■TOKYO PARKS PLAYとは

【アプリ名】「TOKYO PARKS PLAY」（東京パークスプレイ 略称：パープレ）【提供元】公益財団法人東京都公園協会【対応OS】・iOS15以降のiPhone、iPadおよびiPod touchに対応（iPadおよびiPod touchの専用画面の設定はありません）・Android9以降※「TOKYO PARKS PLAY」（v4.0.0）以降では、iOS 15未満およびAndroid 9未満の端末で新規インストール・アップデートができなくなります。対応OSをご利用でない場合は、OSのバージョンアップを実施いただきますようお願い申し上げます。※OSのバージョンアップ方法は、ご利用端末のサポート窓口にお問い合わせください。【利用料金】無料（通信料が別途発生します）【主な機能】公園で行うイベントの通知機能、公園の施設や園内の紹介、「遊び」や「ガイド」などのセルフガイドコンテンツ【制作協力】カシオ計算機株式会社

■ダウンロード方法

※アプリストアで「東京都公園協会」、「TOKYO PARKS PLAY」、「パープレ」のいずれかで検索

★Google Play からダウンロード（Android）

★App Store からダウンロード（iOS）

■問い合わせ先

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.tokyopark.tokyoparksplay&hl=jahttps://itunes.apple.com/jp/app/tokyo-parks-play/id1290003608?mt=8

公益財団法人 東京都公園協会事業管理課電話番号：03-3232-3195

〇 「TOKYO PARKS PLAY」ポータルサイトhttps://www.tokyo-park.or.jp/special/tokyo_parks_play/index.html