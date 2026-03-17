Beauty and Health Research, Inc.(日本語表記：ビューティー＆ヘルスリサーチ社、本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：田中修一)が手掛けるサプリメントブランド「ドクターズチョイス」は、N-アセチルシステイン(以下、NAC)を主成分としたサプリメント「ドクターズチョイス N-アセチルシステインEX」を、本日より販売開始いたします。





本製品は、美容医療でも注目される成分「グルタチオン」に着目し、その前駆体物質であるN-アセチルシステイン(NAC)を600mg高配合したサプリメントです。





さらに、グルタチオンの働きをサポートするビタミンB6・ビタミンC・セレンを加え、美容やエイジングケアを意識したい大人の肌を、内側から支えるインナーケアアイテムとして開発しました。





とくに、年齢とともにくすみやハリ不足が気になりはじめた大人の毎日のインナーケアに寄り添う設計です。





ドクターズチョイス N-アセチルシステインEX





商品詳細： https://bandh.org/su-dc-nac-ex.html?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317









＜白玉美容で話題の「グルタチオン」に着目した配合成分＞

グルタチオンは、透明感ケアやエイジングケアで注目されている成分です。点滴や注射などの美容医療として耳にする機会も増えています。

しかし、経口摂取においては、近年の研究で、グルタチオンはそのまま摂取しても消化管でアミノ酸に分解されてしまうことが多く、吸収効率が十分ではない可能性が示されています。※

そこで本製品では、グルタチオンの体内生成を支える4つの関連栄養素を配合しました。

N-アセチルシステイン(NAC)は、アミノ酸の一種で「グルタチオン」の前駆体物質として知られています。※

ドクターズチョイスの「N-アセチルシステインEX」は、NACを中心に、ビタミンB6、ビタミンCを配合しています。

・N-アセチルシステイン(NAC) ： 600mg

・ビタミンC ： 400mg

・ビタミンB6 ： 10mg

・セレン ： 100μg





※成分に関する一般的な情報です









＜ドクターズチョイス N-アセチルシステインEXは、こんな方におすすめです＞

・肌印象、ハリ、ツヤなど、美容やエイジングケア※を意識したインナーケアを取り入れたい方

・年齢とともにくすみ※やトーンの変化が気になってきた方

・透明感のある印象を目指したい方

・内側からエイジングケア※を始めたい方

・ワンランク上のNACサプリを探している方





※年齢に応じたケア









＜製品概要＞

商品名 ： ドクターズチョイス N-アセチルシステインEX

内容量 ： 60粒(約30日分)

価格 ： 4,890円(税込)

商品詳細： https://bandh.org/su-dc-nac-ex.html?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317









＜特許出願済・実用新案取得 「90日間全額返金保証」＞

特許出願済・実用新案取得の返金保証です。

ドクターズチョイスの返金保証は、少しでも商品にご満足いただけなかった場合はもちろん、

「ドクターズチョイスの商品には満足していたけど、より良い商品を他社で見つけたので乗り換えた」

という場合も、全額返金保証の対象です。

・全て飲んだ後でも保証の対象

・電話不要

・オンライン完結

・商品の返送不要

お客様が金銭的なリスクを負うことなく、気になったらまずは気軽に試していただきたい。 この制度は、徹底した顧客志向と、品質への圧倒的な自信があるからこそ実現可能です。





90日間全額返金保証： https://bandh.org/return?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317









＜ドクターズチョイスの口コミ・レビューサイト＞

「自分の悩みに最適サプリは何？」「どんな成分を摂ったらいいかわからない！」

そんなときに活用できるのが当社の口コミレビューサイトです。

https://doctorschoice-review.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317





(検索例)

「腸内環境」などのキーワードで検索すると、関連商品と利用者の直筆レビューを一覧で閲覧できます。

https://doctorschoice-review.com/search_result.html?q=%E8%85%B8%E5%86%85%E7%92%B0%E5%A2%83









＜ドクターズチョイスとは＞

ドクターズチョイスは、品質世界No.1を常に追求し続けるサプリメントメーカーです。

サプリメント先進国アメリカに本社を構えており、各分野の研究者や専門医と提携し商品開発・サービス提供をおこなっています。

日本のクリニックでもお取り扱いいただいている商品もあり、まさに“ドクターに選ばれるサプリメント”です。

店舗URL： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317









＜会社概要＞

社名 ： ビューティー＆ヘルスリサーチ社 (Beauty and Health Research, Inc.)

所在地 ： 401 Amapola Ave Torrance CA 90501

代表者 ： 田中 修一

事業内容： ドクターズチョイス商品の開発、ECサイト運営

店舗URL ： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260317