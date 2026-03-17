株式会社PLEIN(本社：東京都中央区銀座7丁目3-6、代表取締役社長：中尾太一、以下 PLEIN)は、MS-NEXT株式会社(本社：京都府京都市下京区函谷鉾町77 MOKU KYOTO BLD 6F、代表取締役：上嶋 史朗、以下 MS-NEXT)の運営する姉妹店「PLEIN BIS(プラン・ビス)」を協業します。





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■PLEIN BISについて

京都祇園に佇む、“ちょっといい日”のフレンチ。





PLEIN BISは、本格フレンチを肩肘張らずに楽しめるカウンターフレンチを主体としたイノベーティブレストランです。

臨場感のあるカウンターで、料理・香り・音・空気感を間近に感じながら、日常と非日常の間にある心地よい時間をお楽しみいただけます。





▼コース構成

Lunch Course ：5,500円～

Dinner Course：12,000円～

※コース内容は季節に応じて変更いたします

※詳細は公式WEBサイトをご確認ください





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■PLEINグループについて

PLEINは2017年、東京にて創業。現在は銀座のPLEIN銀座本店をはじめ、虎ノ門ヒルズ、京都祇園など、東京・京都を拠点にフレンチ・ビストロ業態を中心に展開しています。

経済産業省より「日本のはばたく中小企業300社」に選出されるなど、東京・京都から日本の外食産業の未来を担うレストラングループとして注目を集めています。





【Vision】

「外食産業を憧れる仕事に」

PLEINグループは、お客様、従業員、取引先様、そして食を通じて関わるすべての人が幸せになる飲食店運営を目指しています。





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■店名「PLEIN BIS」に込めた想い

【PLEINについて】

「PLEIN(プラン)」はフランス語の形容詞で“満ちる・溢れる・いっぱいになる”という意味を持ちます。形容詞であるがゆえ、主語(＝人)がいて初めて成立する言葉です。

●お客様の笑顔とお腹がいっぱいになる

●従業員の笑顔が満ちる

●生産者様の想いが溢れる

食を通じて関わるすべての人の幸せを満たしたいという想いが、この名前に込められています。





【BISについて】

「BIS」には二つの意味があります。

●ビストロ(Bistro)を連想する“BIS”

●フランス語で「もう一度」「アンコール」を意味する“BIS”

京都祇園南という歴史ある場所で、本格フレンチをビストロスタイルで肩肘張らず楽しんでいただきたい。そして「もう一度行きたい」「何度も通いたくなる店」――そんな温かみのある存在でありたいという想いから名付けました。









■PLEIN BISの運営について

PLEIN BISは、レストラン「PLEIN」のコンセプトを共有する姉妹店として、MS-NEXT株式会社が運営する新店舗です。

「外食産業を憧れる仕事に」をVisionとするPLEINと、京都を基盤に「日本と京都の価値を創造する」MS-NEXT。両社の理念が重なり、この店舗が誕生しました。

若手料理人が活躍する舞台を創りながら、京都、そして日本の食文化の未来に貢献してまいります。









■代表コメント

株式会社PLEIN 代表取締役社長 / オーナーシェフ 中尾 太一

PLEINがこれまで東京・銀座で積み上げてきた「外食産業を憧れる仕事に」というVisionを、京都という歴史ある舞台でも体現できることを大変嬉しく思います。MS-NEXTの皆さまとともに、若手料理人が躍動し、食を通じて人々の心を満たす場所を京都祇園南につくっていきたいと思います。





株式会社PLEIN 代表取締役社長 / オーナーシェフ 中尾 太一





■代表プロフィール

株式会社PLEIN代表取締役社長 / オーナーシェフ 中尾 太一

1992年1月30日生まれ。

星野リゾート、smiles:での勤務を経て、2017年、25歳で株式会社PLEINを創業。

表参道・南青山にて小さなフレンチレストラン「plein」を立ち上げ、オーナーシェフとして繁盛店へと育てる。

現在は本店を銀座へ移し、東京・京都を拠点に飲食店を展開。





主な実績

・2021年 経済産業省「日本のはばたく中小企業300社」

・2024年 グッドデザイン賞 受賞





また2018年より株式会社京都やま六、京都一の傳に経営参画。

2025年、創業100年で初となる非親族による事業承継を経て4代目代表取締役に就任。

2026年より学び直しのため早稲田大学へ進学。

料理人としてゼロから店を立ち上げてきた現場力と、創業・事業承継の双方を経験した経営者としての視点を活かし、現場と経営の両輪で事業を推進している。









■パートナー紹介

MS-NEXT株式会社 代表取締役 上嶋 史朗

MS-NEXT株式会社は「もっと楽しい京都の価値を生み出し、育て、伝えていきたい」という想いのもと、飲食事業・宿泊事業・旅行事業を展開。京都の歴史や文化を大切にしながら、今の時代ならではの新しい体験価値を創出し、国内外の多くの人々に京都の魅力を届けています。

2025年秋には、阪急烏丸駅から徒歩1分の場所に、1フロア貸切のラグジュアリー宿「MOKU KYOTO」を開業。ホテルのデザインテーマは「お茶」。2階にはカフェ「TEA LOUNGE ISOLA―イゾラ―」を併設。2026年3月19日には姉妹店「CAFFE TERRACE ISOLA―イゾラ―」を大丸京都店8階にオープン予定。また、旅行事業では自社所有の鷹峯ヘリポートを拠点に、ヘリコプターチャーター手配など空からの京都体験も展開しています。





【上嶋 史朗氏コメント】

私たちは“新しい京都”を目指し、歴史・伝統・文化を受け継ぎながら、今この時代にしか生み出せない新しい価値を創造していきたいと考えています。株式会社PLEINの皆さまの力をお借りしながら、京都に貢献し、日本の食文化の未来を担う若手料理人が躍動するお店にしていきたいと思います。





MS-NEXT株式会社 代表取締役 上嶋 史朗





左 上嶋 / 右 中尾





■会社概要

【株式会社PLEIN】

所在地 ：東京都中央区銀座7丁目3-6

代表取締役社長 中尾 太一

設立 ：2017年

事業内容：フレンチ・ビストロ業態レストランの運営

主な実績：2021年 経済産業省「日本のはばたく中小企業300社」／

2024年 グッドデザイン賞 受賞





【MS-NEXT株式会社】

所在地 ： 京都府京都市下京区函谷鉾町77 MOKU KYOTO BLD 6F

代表取締役： 上嶋 史朗

事業内容 ： 飲食事業・宿泊事業・旅行事業