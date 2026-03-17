スキンケア・ボディケア・ヘアケア等の化粧品製造を行う株式会社マックス(本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：大野 範子)は、「本気のデオドラントを、家族みんなで。」をコンセプトとしたボディケアブランド「太陽のさちEX」シリーズの主力製品「薬用デオドラントボディソープ」を、2026年3月2日(月)より全国でリニューアル発売しました。





今回のリニューアルでは、これまでご愛顧いただいてきた防臭機能はそのままに、現代のライフスタイルに馴染む洗練されたパッケージデザインへ刷新しました。さらには、ベルガモット、グレープフルーツ、ライムの香りを引き立てた、よりクリアで瑞々しい「ナチュラルシトラス」の香りへ進化。中高生のお子様からお父さんまで、家族みんなで心地よく使える薬用デオドラントボディソープとして生まれ変わりました。





(1)太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ 本体 450mL





(2)太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ 詰替 400mL





(3)太陽のさちEX 薬用デオドラントボディソープ 詰替大容量 1150mL





［販売名］NKスキンウォッシャブルA





特徴3





■リニューアルの背景

近年、デオドラント市場では、ニオイケア機能への期待に加え、毎日使いたくなるデザイン性や、家族で共有しやすい香りへのニーズも高まっています。

「太陽のさちEX」は、柿渋エキス※2配合の薬用デオドラントボディソープとして、多くのお客様に長年ご愛用いただいてきました。一方で、従来の「柿渋※2＝渋い」というイメージにとどまらず、より現代の暮らしに馴染み、家族みんなが心地よく使えるブランドへ進化させたいという思いから、このたび主力製品をリニューアルしました。

※1 2011年から2025年12月末までのシリーズ累計出荷本数

※2 カキタンニン（保湿成分）









■リニューアルのポイント

1. 「効能感」と「洗練さ」を両立したデザインへ刷新

これまでの「柿渋※2＝渋い」というイメージから脱却し、機能性を感じさせながらも、清潔感のあるユニセックスなデザインへ刷新しました。浴室空間にも自然に馴染みやすく、毎日手に取りたくなるパッケージです。

2. 家族みんなが使いやすい「ナチュラルシトラス」の香りへ

ベルガモット、グレープフルーツ、ライムの香りを引き立て、よりクリアで瑞々しい「ナチュラルシトラス」の香りへ進化しました。中高生のお子様からお父さんまで、世代を問わず使いやすく、家族全員が「使っていて心地よい」と感じられる香りを追求しました。









■「太陽のさちEX」シリーズ、ボディソープの特徴

・シリーズ累計1,100万本の実績

「太陽のさちEX」シリーズは、2011年の発売以来、柿渋由来成分であるカキタンニンを保湿成分として配合し、防臭効果が支持されてきました。

ニオイケアへの関心が高まる中、幅広い世代に選ばれ続けています。





・薬用デオドラントボディソープについて

［特徴1］「清浄・殺菌・保湿」の独自アプローチで、ニオイにアプローチ単に香りでごまかすのではなく、ニオイの発生メカニズムに着目。殺菌有効成分(イソプロピルメチルフェノール)配合でニオイの原因菌を殺菌・消毒し、肌を清潔に保ちます。さらに、豊かな泡立ちで皮脂汚れをしっかり洗い流し、清潔な肌環境を整えます。





［特徴2］こだわりの「2種類の柿渋エキス※2」を配合

ブランドの象徴でもある「柿渋エキス※2」は、柿渋エキス※2と持続型柿渋エキス※2の2種類を配合しています。





［特徴3］植物性保湿成分配合

お肌に潤いを与える成分として、植物由来の保湿成分を配合しています。

奈良県産柿の葉パウダー(カキ葉末)、緑茶エキス(チャエキス(1))





［特徴4］創業120年の技術力

当社は、創業120年の歴史の中で培ってきた技術と知見を活かし、奈良の自社工場にて徹底した品質管理のもと商品を製造しています。高度な秤量システムを導入し、安全なものづくりを追求しています。





特徴1





特徴2





■商品の詳細(ブランドサイト)

https://soapmax-shop.com/brand/taiyou_no_sachi.html









■株式会社マックス

1905年(明治38年)に創業の化粧品メーカーで、古くは小学校の手洗い石けんとして知られる“レモン石鹸”を多く製造し、現在は、石けん、ボディソープ、シャンプー、コンディショナー、入浴剤、化粧水、ボディクリーム等の化粧品、及び医薬部外品の企画・製造販売を行っています。

本社 ： 〒581-0084 大阪府八尾市植松町2丁目9番29号

奈良事業所： 〒634-0831 奈良県橿原市曽我町12番4号

東京支社 ： 〒111-0053 東京都台東区浅草橋3-20-18第八菊星タワービル6階

電話 ： 072-994-5050(代)

FAX ： 072-994-4531(代)

URL ： https://www.soapmax.co.jp/