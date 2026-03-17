株式会社クインクエ（本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：矢部 拓）は、海外インターン生の受け入れを通じた人材育成の取り組みについて、その内容を公開いたします。

海外インターン受け入れの背景

少子高齢化や技術進化の加速により、企業における人材育成の在り方は大きな転換期を迎えています。当社では、国籍や文化の異なる人材と共に働く経験が、社員一人ひとりの視野を広げ、組織全体の成長につながると考えてきました。

こうした考えのもと、海外の大学に在籍する学生をインターンとして受け入れ、実務を通じて相互に学び合う環境づくりを進めています。

取り組みの概要

本取り組みは、経済産業省が推進する高度外国人材活用の方向性とも親和性が高く、将来的なグローバル人材活用を見据えた実践的な施策として位置づけています。

現在は、INDIA-JAPANTALENTBRIDGE事業を通じて、海外インターン生を迎え入れ、エンジニアリングやAI・DX関連のプロジェクトなど、当社の実業務に参加してもらっています。

社員との日常的なコミュニケーションやレビューを通じて、日本のビジネス文化や開発プロセスを学ぶと同時に、当社社員にとっても新しい発想や価値観に触れる機会となっています。

人材育成と組織への効果

海外インターン受け入れを通じて、以下のような効果が生まれています。

・社員の異文化理解力・コミュニケーション力の向上・若手社員の育成意識やマネジメント視点の強化・多様性を受け入れる組織文化の醸成

インターン生にとっても、日本企業での実務経験は、将来のキャリア形成における貴重な学びの機会となっています。

今後の展望

当社は今後も、海外インターンの受け入れを継続・発展させ、国や地域を超えて人材が活躍できる組織づくりを推進してまいります。

本取り組みで得られた知見を活かし、中長期的な人材戦略として、持続的な事業成長につなげていく考えです。

会社概要

■株式会社クインクエについて

Mission：DXで世の中を「べんり!」でいっぱいに商号：株式会社クインクエ代表者：代表取締役 矢部 拓本社：兵庫県神戸市中央区旭通3丁目5-5 No.1ビル4F設立：2021年9月1日主な事業内容：WEBシステム開発・アプリ開発、デジタルマーケティング、DX支援、デジタルコンサルティング、WEBサービス企画・運営URL：https://quin-que.net/

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