株式会社オフィスバスターズ

株式会社オフィスバスターズ（本社：東京都千代田区内神田一丁目1番7号 東大手ビル、代表取締役社長：熊谷 正慶、東京証券取引所 TOKYO PRO Market 証券コード：5890、以下「当社」）は、東北支社（仙台店）にて、オカムラ（okamura）製の高機能ワークチェア 「フィノラ（Finora）」肘付ハイバック の入荷をお知らせします。3月に向けてオフィス移転・レイアウト変更・増員対応が集中する時期は、「必要な台数を短期間で確保したい」「執務環境の質も落としたくない」というご相談が増えます。フィノラは、デザイン性と座り心地を高い次元で両立する上位モデル。法人の入れ替え・増席はもちろん、在宅の作業環境を本気で整えたい個人にもおすすめの一脚です。

※中古品のため在庫・状態は変動します。売り切れの際はご容赦ください。

■オフィスバスターズ 東北支社 仙台店 商品ページ https://www.officebusters.com/shop/sendai/

■ フィノラ（Finora）とは（“上質さ”が伝わる一脚）

フィノラは、自動車デザインで培われた「イタルデザインの美意識」と、約70年に及ぶシーティング開発で培われた「オカムラの技術力」を融合させた、デザイン性と機能性を高い次元で両立するワークチェアです。執務席だけでなく、来客や会議のある空間でも映える“品の良さ”があり、上質なオフィスづくり／ワークスペースづくりに選ばれています。

■ 商品の主な特長

1） 自然な姿勢で、作業もリラックスも切り替えやすい「アンクルチルトリクライニング」

くるぶしを中心に背と座がシンクロしてスライドする機構により、姿勢変化が自然。長時間作業でも負担を抑えつつ、集中と休息の切り替えがしやすい設計です。作業時間が長い方ほど、差が出ます。

2） 座ったまま、直感的に調整できる「スマートアジャストメント」

操作レバーを座面下に集約し、座ったまま無理なくフィット感を追い込めるのが特長。作業姿勢を崩さずに調整できます。

3） 体格・作業姿勢に寄り添う「アジャストアーム＆フレキシブルフレーム」

アームの調整などにより、体格や姿勢に合わせた微調整が可能。“ちょうどいい位置”を作りやすいため、日々の満足度に直結します。

4） コートハンガー付き

ジャケットやコートを掛けられる実用性も備え、日常の使い勝手にも配慮しています。

■ 商品情報

メーカー：オカムラ（okamura）

シリーズ：フィノラ（Finora）

仕様：肘付ハイバックチェア

メーカー希望小売価格223,080円

オフィスバスター ズ販売価格：71,900円（税込 79,090円）

参考URL：https://www.officebusters.com/items/578898(https://www.officebusters.com/items/578898)

■ 年度末の「台数」「納期」「現場」まで見据えて支援します

当社では、フィノラをはじめ、法人・個人を問わず多くの方にご満足いただける中古オフィス家具を幅広く取り揃えています。東北支社（仙台店）では、「実物を見て決めたい」「急ぎで必要」「台数をまとめたい」といったご相談にも対応。他什器との組み合わせ提案から納品段取りまで、ワンストップでサポートします。年度末は駆け込み需要で在庫が動きやすいため、導入をご検討の際はお早めにお問い合わせください。

■本件お問合せ先

株式会社オフィスバスターズ 東北支社

担当：柴田

受付時間（平日）9:00～18:00

E-mail：h-shibata@officebusters.com

TEL：070-3268-6887

株式会社オフィスバスターズ

■会社概要：

代表取締役社長 熊谷 正慶

本 社：〒101-0047 東京都千代田区内神田1丁目1番7号 東大手ビル

TEL：03-6262-3155

東北支社：〒984-0012

宮城県仙台市若林区六丁の目中町15-30

TEL：0120-010-446

■ 取扱商品・サービス

複合機、FAX、ビジネスホン、プリンター、パソコン、シュレッダー、分煙機、事務机、事務椅子、会議用テーブル、会議用椅子、書庫、ロッカー等、オフィスに関するOA機器・オフィス家具全般

オフィスの設計・デザイン・プロジェクトマネージメント業務、各種工事、物流サービス

不要什器の買取・廃棄に伴う環境コンサルティング業務

■ 許認可等

・東京都公安委員会 事務機器商（古物商） 第304350307627号

・第一種貨物利用運送事業 関自貨第928号

・高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 松保 第0952号

・動物用高度管理医療機器等 販売業・賃貸業 千葉県 6 中高 002

・宅地建物取引業 東京都知事（4）第90179号

・内装仕上工事業 国土交通大臣許可（般-6）第26676号

・解体工事業 国土交通大臣許可（般-4）第26676号

・一級建築士事務所 東京都知事登録 第61767号

・産業廃棄物収集運搬業 東京都 第13-00-157967号

・産業廃棄物収集運搬業 千葉県 第01200157967号

・産業廃棄物収集運搬業 埼玉県 第01100157967号

・産業廃棄物収集運搬業 神奈川県 第01400157967号

・産業廃棄物収集運搬業 大阪府 第02700157967号

・産業廃棄物収集運搬業 宮城県 第00400157967号

・産業廃棄物収集運搬業 愛知県 第02300157967号

・産業廃棄物収集運搬業 福岡県 第04000157967号

・金属くず業許可証 大阪府 第2021号

■ 参加団体

・一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）正会員

・一般社団法人 日本リユース業協会（JRAA）正会員

・東京経営者協会 経営者懇談会委員

・東京商工会議所 会員

・柏商工会議所 会員

・京都商工会議所 会員

・ダイヤモンド経営者倶楽部 会員