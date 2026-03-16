日本語の「パターン」を身につけて話せる！『たったの72パターンでこんなに話せる日本語（英語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語版）』3月17日（火）発売

有限会社明日香出版社

日常会話でよく使われる72個の文型（パターン）と、やさしい会話フレーズを学べます。

これから日本語を学ぶ方にわかりやすい内容です。漢字にルビをつけていますので、漢字の読み方、送り仮名も学べます。

＜本書の特長＞

・会話でよく使われる文型（パターン）72個を学べます。（重要パターン21個、頻出パターン51個）

・4言語の訳つき。パターン1～72の説明文、および会話フレーズに「英語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語」の訳をつけています。

・会話フレーズにローマ字読み、そして漢字にルビをつけています。

・よく使う動詞、形容詞の活用表、主な敬語表現を掲載しています。

・基本単語、物の数え方などをグループ別にまとめています。（漢字にルビつき、ローマ字読みつき）

・日本の47の都道府県、主な都市、および日本人に多い名字をまとめています。（漢字にルビつき、ローマ字読みつき）

・音声（日本語フレーズ）を聞きながら学習することができます。

■目次

日本語 基本の基本！

Part I これだけは!! 絶対覚えたい重要パターン21

Part II 使える！頻出パターン51

付録

■著者略歴

徳山 隆（とくやま たかし）

東京都江戸川区にある日本語学校・東洋言語学院（滋慶学園グループ）の学校長を長年務める。

慶應義塾大学文学部哲学科（美学美術史学専攻）、東京芸術大学音楽学部邦楽科（尺八専攻第一期生）卒業。昭和女子大学大学院言語コミュニケーション（日本語・日本語教育第一期生）専攻修士課程修了。大学卒業後、ザルツブルグやニューデリーに滞在し、ドイツ語やインド音楽を学ぶ。帰国後は、高校などで倫理、英語、日本語教育などに携わりながら、参加体験型の自己啓発プログラムの講師を務め、1万人以上を担当。また、禅尺八の200余曲を集大成し、アメリカ・ヨーロッパを含む国内外で100回を超える独奏会を行うなど活動中。

■書籍情報

・書名：『たったの72パターンでこんなに話せる日本語（英語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語版）』

・著者：徳山 隆

・ISBN：978756924353

・ページ数：240

・本体価格：2300円

・判型：B5並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0bzxvuTd



■会社情報

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