決まった「パターン」で、インドネシア語は話せるようになる！『たったの72パターンでこんなに話せるインドネシア語会話』3月17日（火）発売

有限会社明日香出版社

好評シリーズ 『たったの72パターンでこんなに話せる』 のインドネシア語版です。音声を聞きながら学習することができます。

「～はどう？」「～したいです」など、会話でよく使うパターン（文型）を身につければ、インドネシア語で言いたいことが表現できるようになります。

暗記ではなく、きちんと「文型」を理解して、あとは単語を入れ替えるだけで、会話のバリエーションが広がります。

「Part 1 これだけは!! 絶対覚えたい重要パターン21」では、基本的な会話のパターン21個を学びます。そして「応用」では、それぞれの否定パターンと疑問パターンも学ぶことができます。

「Part 2 使える! 頻出パターン51」では、日常会話や旅行などでよく使う表現、身近でシンプルな表現をバラエティー豊かに盛り込みました。

インドネシア語のフレーズの音声を聴きながら、実際に自分でも発音練習をしてみてください。

本書の72パターンを習得することによって、日常会話に必要な基本的な文法、基本単語も身につきます。

■目次

インドネシア語・基本の基本！

Part 1 これだけは!! 絶対覚えたい重要パターン21

Part 2 使える! 頻出パターン51

■著者略歴

欧米・アジア語学センター

1994年設立。40ヶ国語以上のネイティブ講師を擁し、語学教育を展開。独自のメソッドによる「使える外国語」の短期修得プログラムを提供している。その他に企業向け外国語講師派遣、通訳派遣、翻訳、留学相談、通信教育、オンラインレッスン。

■書籍情報

・書名：『たったの72パターンでこんなに話せるインドネシア語会話』

・著者：欧米・アジア語学センター

・ISBN：9784756924636

・ページ数：264

・本体価格：1900円

・判型：B6変型

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/09EXhjFN



■会社情報

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