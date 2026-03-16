決まった「パターン」で、フランス語は話せるようになる！『たったの72パターンでこんなに話せるフランス語会話』3月17日（火）発売

有限会社明日香出版社

好評シリーズ 『たったの72パターンでこんなに話せる』 のフランス語版です。音声を聞きながら学習することができます。

「～はどう？」「～したいです」など、会話でよく使うパターン（文型）を身につければ、フランス語で言いたいことが表現できるようになります。

暗記ではなく、きちんと「文型」を理解して、あとは単語を入れ替えるだけで、会話のバリエーションが広がります。

「Partie 1 これだけは!! 絶対覚えたい重要パターン21」では、基本的な会話のパターン21個を学びます。そして「応用」では、それぞれの否定パターンと疑問パターンも学ぶことができます。

「Partie 2 使える! 頻出パターン51」では、日常会話や旅行などでよく使う表現、身近でシンプルな表現をバラエティー豊かに盛り込みました。

フランス語のフレーズの音声を聴きながら、実際に自分でも発音練習をしてみてください。

本書の72パターンを習得することによって、日常会話に必要な基本的な文法、基本単語も身につきます。

■目次

フランス語・基本の基本！

Partie 1 これだけは!! 絶対覚えたい重要パターン21

Partie 2 使える! 頻出パターン51

■著者略歴

小林 知子（こばやし ともこ）

高校時代をフランス・パリで過ごす。明治学院大学文学部フランス文学科卒業。卒業後、ドキュメント制作・ISOコンサルティング企業に勤務。翻訳ビジネスに従事し、英語・フランス語を中心とした翻訳チェックを担当。現在は外資系メーカー企業にて業務担当として勤務中。

著書に『ビジネスですぐに使えるＥメール表現集』（ベレ出版）、『CD BOOK フラ語を話そう！』（明日香出版社）。

エリック・フィオー（Eric FIOR）

フランス生まれ。ボルドーIII大学の日本文化、日本語学科卒業。FLE（外国での仏語教授資格）取得。横浜在住。エリック外語学院校長。著書に『CD BOOK フランス語会話フレーズブック』（明日香出版社）。

■書籍情報

・書名：『たったの72パターンでこんなに話せるフランス語会話』

・著者：欧米・アジア語学センター

・ISBN：9784756924650

・ページ数：216

・本体価格：1800円

・判型：B6変型

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0aVUUoWx



■会社情報

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