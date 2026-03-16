「NHKスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代」に大賞、サイバーセキュリティアワード2026
デジタル政策フォーラム（代表幹事：谷脇康彦、略称：DPFJ）は2026年3月16日（月） 、「サイバーセキュリティアワード2026」の表彰式を東京・丸の内 Deloitte Tohmatsu Innovation Parkで開催し、受賞作品の発表と表彰を行いました。
栄えある大賞には「NHKスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代」（フィクション部門）が輝きました。
部門別最優秀賞は、「サイバー攻撃 その瞬間 社長の決定」（書籍部門）、「ハッカーかずの部屋」（Web・コンテンツ部門）、「NHKスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代」（フィクション部門、再掲）、「官学連携による「ニセ警察詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等仮想体験ツール」の開発」（企画部門）の4作品が受賞。
審査委員会特別賞に、「医療機関のサイバー対策―患者と経営を守るIT-BCPと緊急対応ガイド」（書籍部門）が選ばれました。
優秀賞を含めた全受賞作品（12作品）は、以下の通りです。
■大賞
ＮＨＫスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代(https://www.web.nhk/tv/an/special/pl/series-tep-2NY2QQLPM3/ep/NWLR91ZL12)
＜書籍部門＞
■最優秀賞
サイバー攻撃 その瞬間 社長の決定(https://www.kantsu.com/lp/cyberdecision/)
■審査委員会特別賞
医療機関のサイバー対策―患者と経営を守るIT-BCPと緊急対応ガイド(https://store.medica.co.jp/item/402010860)
■優秀賞
能動的サイバー防御 日本の国家安全保障戦略の進化(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/01/08/01804/)
ランサムウエア攻撃との戦い方 セキュリティー担当者になったら読む本(https://bookplus.nikkei.com/atcl/catalog/25/09/11/02191/)
＜Web・コンテンツ部門＞
■最優秀賞
ハッカーかずの部屋(https://www.youtube.com/c/hackerkaz)
■優秀賞
「安心相談窓口だより」および「安心相談窓口SNSアカウント」(https://www.ipa.go.jp/security/anshin/attention/index.html)
AIセキュリティポータル(https://aisecurity-portal.org/)
＜フィクション部門＞
■最優秀賞
ＮＨＫスペシャル 創られた“真実” ディープフェイクの時代(https://www.web.nhk/tv/an/special/pl/series-tep-2NY2QQLPM3/ep/NWLR91ZL12)
■優秀賞
スマホを落としただけなのに(https://tkj.jp/book/?cd=72706601)
HACK(https://www.gentosha.co.jp/book/detail/9784344045286/)
＜企画部門＞
■最優秀賞
官学連携による「ニセ警察詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺等仮想体験ツール」の開発(https://www.police.pref.osaka.lg.jp/seikatsu/20935.html)
■優秀賞
キャット＆チョコレート～ランサムウェア攻撃対処編～(https://www.jc3.or.jp/news/2025/20250319-616.html)
■サイバーセキュリティアワード2026 表彰式開催速報
https://csa.digitalpolicyforum.jp/index.html
■サイバーセキュリティアワード2026について特設Webサイト
https://csa.digitalpolicyforum.jp
1．趣旨
サイバーセキュリティアワードとは、サイバーセキュリティやプライバシー・トラスト等に関する理解や認識を浸透、促進させるため、サイバーセキュリティ全般に関する知識・分析などを、一般の人にもわかりやすくお伝えした書籍・Web・フィクション等のうち優秀なものを選定し、表彰するものです。
本アワードは「サイバーセキュリティ」をより身近に考える環境を整備し、日本におけるサイバーセキュリティ・リテラシーの向上に寄与し、イノベーションを活性することを目指します。
2．主催
デジタル政策フォーラム https://www.digitalpolicyforum.jp/
3．スケジュール
応募期間 2025年10月1日～2026年11月30日
審査 2025年12月～2026年2月
表彰式 2026年3月16日
4．募集概要
・概ね2023年1月～2025年11月の期間のコンテンツ／発信活動
・募集区分は、書籍部門、Web・コンテンツ部門、フィクション部門、企画部門
・応募・選考において日本語での対応が可能であること
・自薦・他薦は問わない
5．後援
総務省
経済産業省
警察庁
サイバーセキュリティ戦略本部
国立研究開発法人 情報通信研究機構
独立行政法人 情報処理推進機構
一般社団法人 ICT-ISAC
安心ネットづくり促進協議会
一般社団法人 Japan Automotive ISAC
一般社団法人 重要生活機器連携セキュリティ協議会
公益財団法人 情報通信学会
特定非営利活動法人デジタル・フォレンジック研究会
一般社団法人 デジタルリスク協会
一般社団法人 テレコムサービス協会
合同会社デロイト トーマツ
一般社団法人 電子情報通信学会
一般社団法人 日本インターネットプロバイダー協会
一般社団法人 日本クラウドセキュリティアライアンス
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟
一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター
一般社団法人 日本デジタル経済連盟
一般社団法人 日本デジタルトランスフォーメーション推進協会
一般社団法人 日本民間放送連盟
特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会
フィッシング対策協議会
6．特別協力
一般社団法人CiP協議会
7．問い合わせ先
cybersecurityawards@digitalpolicyforum.jp