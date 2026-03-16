「本当に勝てる」時を見定める。『時代即応版 株価チャートの鬼100則』3月17日（火）発売
チャートはローソク足だけでいい。
シンプルながら、
その先にあるストーリーを読み解く技を磨き
「ダマシ」や「見せ玉」に惑わされず
儲けをあげるよう導きます。
2019年発行、4万4000部突破の前著を
時勢に合わせてリニューアル。
最新の銘柄で、追体験しながら実践の技を磨けます。
他のチャート本のように「チャート機能を駆使したプロの方法」ではなく
個人投資家が使いやすい、ローソク足と出来高で判断する
シンプルなテクニカル技法。
株投資50年の実戦体験から編み出された
各銘柄の売り時買い時を見切るチャートの戦い方を教えます。
■目次
序章 チャートに騙されるべからず
第一章 チャート以前の株で勝つ鉄則
第二章 たった１本のローソク足から相場が見える
第三章 足の組み合わせでその先が見える
第四章 最高の買い時はここに注目
第五章 利益確定で逃げる売り時
第六章 手出し無用の扱えないローソク足
第七章 底値を探る技術
第八章 天井まで株価と付き合う術
第九章 チャートの形で見る売買作戦
第十章 金利上げ時代の銀行株の儲け方
■著者略歴
石井 勝利（いしい かつとし）
早稲田大学政治経済学部卒。1939年生まれ。
宇都宮工業高校から、高卒で文化放送に就職。働きながら夜学独力で大学を出た苦労人。
政党機関紙の記者を23年勤めた後、住宅、金融等の著作、評論活動で独立。バブル時代は不動産投資で活躍して投資のオピニオンリーダーとなり、全国講演、テレビ・ラジオ出演を数多くこなす。
以降、住宅、金融、株式投資、自己啓発など著作は400冊に迫り、2019年から開始したX（旧Twitter）では2.5万人のフォロワーを持ち、個人投資家から人気を博している。
X（旧Twitter）：@Katsutoshi71998
（※@kabu100rule が乗っ取られたため新たに開設しました）
■書籍情報
・書名：『時代即応版 株価チャートの鬼100則』
・著者：石井 勝利
・ISBN：9784756924360
・ページ数：240
・本体価格：1800円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0854MwUE
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/