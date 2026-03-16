「本当に勝てる」時を見定める。『時代即応版　株価チャートの鬼100則』3月17日（火）発売

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有限会社明日香出版社


チャートはローソク足だけでいい。



シンプルながら、


その先にあるストーリーを読み解く技を磨き


「ダマシ」や「見せ玉」に惑わされず


儲けをあげるよう導きます。



2019年発行、4万4000部突破の前著を


時勢に合わせてリニューアル。



最新の銘柄で、追体験しながら実践の技を磨けます。


他のチャート本のように「チャート機能を駆使したプロの方法」ではなく


個人投資家が使いやすい、ローソク足と出来高で判断する


シンプルなテクニカル技法。



株投資50年の実戦体験から編み出された


各銘柄の売り時買い時を見切るチャートの戦い方を教えます。








■目次


序章　チャートに騙されるべからず


第一章　チャート以前の株で勝つ鉄則


第二章　たった１本のローソク足から相場が見える


第三章　足の組み合わせでその先が見える


第四章　最高の買い時はここに注目


第五章　利益確定で逃げる売り時


第六章　手出し無用の扱えないローソク足


第七章　底値を探る技術


第八章　天井まで株価と付き合う術


第九章　チャートの形で見る売買作戦


第十章　金利上げ時代の銀行株の儲け方



■著者略歴


　　石井 勝利（いしい　かつとし）


早稲田大学政治経済学部卒。1939年生まれ。


宇都宮工業高校から、高卒で文化放送に就職。働きながら夜学独力で大学を出た苦労人。


政党機関紙の記者を23年勤めた後、住宅、金融等の著作、評論活動で独立。バブル時代は不動産投資で活躍して投資のオピニオンリーダーとなり、全国講演、テレビ・ラジオ出演を数多くこなす。


以降、住宅、金融、株式投資、自己啓発など著作は400冊に迫り、2019年から開始したX（旧Twitter）では2.5万人のフォロワーを持ち、個人投資家から人気を博している。


X（旧Twitter）：@Katsutoshi71998


（※@kabu100rule　が乗っ取られたため新たに開設しました）



■書籍情報


・書名：『時代即応版　株価チャートの鬼100則』


・著者：石井 勝利


・ISBN：9784756924360


・ページ数：240


・本体価格：1800円
・判型：B6並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0854MwUE



■会社情報


有限会社明日香出版社
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