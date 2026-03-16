「本当に勝てる」時を見定める。『時代即応版　株価チャートの鬼100則』3月17日（火）発売

有限会社明日香出版社

チャートはローソク足だけでいい。

シンプルながら、

その先にあるストーリーを読み解く技を磨き

「ダマシ」や「見せ玉」に惑わされず

儲けをあげるよう導きます。

2019年発行、4万4000部突破の前著を

時勢に合わせてリニューアル。

最新の銘柄で、追体験しながら実践の技を磨けます。

他のチャート本のように「チャート機能を駆使したプロの方法」ではなく

個人投資家が使いやすい、ローソク足と出来高で判断する

シンプルなテクニカル技法。

株投資50年の実戦体験から編み出された

各銘柄の売り時買い時を見切るチャートの戦い方を教えます。

■目次

序章 チャートに騙されるべからず

第一章 チャート以前の株で勝つ鉄則

第二章 たった１本のローソク足から相場が見える

第三章 足の組み合わせでその先が見える

第四章 最高の買い時はここに注目

第五章 利益確定で逃げる売り時

第六章 手出し無用の扱えないローソク足

第七章 底値を探る技術

第八章 天井まで株価と付き合う術

第九章 チャートの形で見る売買作戦

第十章 金利上げ時代の銀行株の儲け方

■著者略歴

石井 勝利（いしい かつとし）

早稲田大学政治経済学部卒。1939年生まれ。

宇都宮工業高校から、高卒で文化放送に就職。働きながら夜学独力で大学を出た苦労人。

政党機関紙の記者を23年勤めた後、住宅、金融等の著作、評論活動で独立。バブル時代は不動産投資で活躍して投資のオピニオンリーダーとなり、全国講演、テレビ・ラジオ出演を数多くこなす。

以降、住宅、金融、株式投資、自己啓発など著作は400冊に迫り、2019年から開始したX（旧Twitter）では2.5万人のフォロワーを持ち、個人投資家から人気を博している。

X（旧Twitter）：@Katsutoshi71998

（※@kabu100rule が乗っ取られたため新たに開設しました）

■書籍情報

・書名：『時代即応版 株価チャートの鬼100則』

・著者：石井 勝利

・ISBN：9784756924360

・ページ数：240

・本体価格：1800円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0854MwUE



■会社情報

有限会社明日香出版社

〒112-0005

東京都文京区水道2-11-5

https://www.asuka-g.co.jp/