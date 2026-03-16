【レーベル異例の発売前重版決定！】話題沸騰の最強将棋バトルラブコメ！GCN文庫『王者の盤狂わせ』

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、2026年3月21日に発売するGCN文庫『王者の盤狂わせ ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』（小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子）の発売前重版が決定したことをお知らせいたします。

『王者の盤狂わせ』は、WEB小説投稿サイトにて大好評を博した最強将棋バトルラブコメ！

WEB連載時の『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』からタイトルを一新し、この度、GCN文庫より発売いたします。

発売前から多くの注目を集め、今回GCN文庫内では異例の発売前重版が決定しました！

重版記念イラストが到着！

発売前重版を記念して、本作イラスト担当のふじ子先生より描き下ろしイラストが到着！

一部協力店では、本イラストを使用した重版記念イラストカードの配布も予定しております！

ぜひお近くの店舗でゲットしてください！

『王者の盤狂わせ』（GCN文庫）

ＷＥＢ小説投稿サイトで話題を博した大人気将棋ライトノベル『ネット将棋トップランカーのド陰キャ、周りに将棋初心者だと思われながらリアル大会に出場する』の書籍化がGCN文庫にて実現。

書籍化に際して、『王者の盤狂わせ』と改題。

ＷＥＢ版に大幅加筆・改稿を重ね、より魅力的な物語をお届けします。

『りゅうおうのおしごと！』（GA文庫/SBクリエイティブ刊）の著者である白鳥士郎先生からも応援コメントをいただきました！

＜書籍情報＞

【第1巻】

王者の盤狂わせ ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784867169339

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年03月21日

https://gcnovels.jp/book/2071

＜あらすじ＞

盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる！

次世代の将棋魔王譚、ここに開幕！

ネット将棋の世界でプロ棋士さえも戦慄させる、生きる伝説“自滅帝”。

様々な噂が囁かれるその正体は、冴えない陰キャ高校生・渡辺真才だった。

ひょんなきっかけで将棋部に入部した真才は、アマチュア将棋指しの全国大会“黄龍戦”に参加することになり――？

将棋部の仲間と研鑽しながら、ネット将棋の帝王は棋界の王者と駆け上がっていく！



ＷＥＢ小説発、圧倒的な支持を受ける最強将棋バトルラブコメ、２か月連続刊行！

「……ひとつ聞きたい。ここから君が負ける可能性はあるのか？」

「──無い。もう全部読み終えた」

２か月連続刊行！

作品公式アカウントはこちら :https://x.com/zimetutei28

続刊となる『王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』は、2026年4月20日に発売いたします！

３月、４月と２か月連続刊行で本作をお楽しみください！

【第2巻】

王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784867169476

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年04月20日

https://gcnovels.jp/book/2072

『王者の盤狂わせ』×GAMERS 特別企画開催！

☆詰将棋に答えて直筆サイン色紙を当てよう！

「王クルからの挑戦状」と題して、著者・依依恋恋先生考案の詰将棋を出題中！

3/18（水）～3/31（火）の期間中に第4問に見事正答した人の中から抽選で、依依恋恋先生＆ふじ子先生直筆サイン色紙をプレゼント！

【フェア詳細】

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7334

☆帝王と王者の「盤外」豪華展示開催！

AKIHABARAゲーマーズ本店にて、複製場面写＆直筆サイン色紙＆直筆サイン入り色校正を展示！

更に期間中、応募券対象店舗でご購入いただくと、複製場面写＆直筆サイン入り色校正がもらえるフェアに応募できます！

【フェア詳細】

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=7331

『王者の盤狂わせ』×書泉・芳林堂書店 サイン色紙プレゼント企画！

書泉ブックタワー8階、書泉グランデ3階、芳林堂書店高田馬場店にて『王者の盤狂わせ』２か月連続刊行記念フェアの開催が決定！

期間中、書泉ブックタワー8階、書泉グランデ3階、芳林堂書店高田馬場店で対象書籍を購入するとサイン色紙プレゼント抽選に応募いただけます。

景品となるサイン色紙はフェア期間中、書泉ブックタワー8階、書泉グランデ3階、芳林堂書店高田馬場店にて展示されますので、ぜひご覧ください！

【対象書籍】

3/21発売『王者の盤狂わせ ～ネット将棋の帝王、黄龍の王者と対峙する～』

4/20発売『王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』

【フェア詳細】

https://www.shosen.co.jp/fair/39852/

キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や

デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など

異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

GCノベルズ公式X（旧Twitter）

https://x.com/gcnovels

マイクロマガジン社公式YouTube

https://www.youtube.com/@micromagazineinc.9547

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