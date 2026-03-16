DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、3月16日に、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

一定回数ダメージを受けるごとに自分も仲間も強化する！

大きな体で皆を守ってくれる光スキルタンク！

★5 [規格外☆包容力] ヌイ

敵の防御を一定以上下げると更に追い打ち！

どんな敵も切り崩す規格外のデバッファー！

★5 [月兔の悪戯仙女] ユエ

◆開催期間◆

2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 23:59

■■■新絆咲心景 追加！■■■

新たな絆咲心景が追加されました！

式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！

★5 特別な場所

→対象式神：★5 [規格外☆包容力] ヌイ

絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！

ぜひチェックしてみてください！

■■■降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」を開催いたします！

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！

◆限定装備◆

★5防具 紅艶の嚇面

◆イベント開催期間◆

2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月7日 11:59 まで

■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます

▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

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