DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

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合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、3月16日に、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」を追加したことを発表しました。



■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！



一定回数ダメージを受けるごとに自分も仲間も強化する！


大きな体で皆を守ってくれる光スキルタンク！


★5 [規格外☆包容力] ヌイ



敵の防御を一定以上下げると更に追い打ち！


どんな敵も切り崩す規格外のデバッファー！


★5 [月兔の悪戯仙女] ユエ



◆開催期間◆


2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 23:59







■■■新絆咲心景 追加！■■■




新たな絆咲心景が追加されました！


式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！



★5 特別な場所


→対象式神：★5 [規格外☆包容力] ヌイ



絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！


ぜひチェックしてみてください！



■■■降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」 開催！■■■




降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」を開催いたします！



イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！



◆限定装備◆


★5防具 紅艶の嚇面



◆イベント開催期間◆


2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで



◆商店交換期間◆


2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月7日 11:59 まで



■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！



◆開催期間◆


2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで



※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info



▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/



▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/



▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)


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