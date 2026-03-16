DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、3月16日に、新たに「★5 ヌイ」「★5 ユエ」を追加したことを発表しました。
■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■
新たな式神が登場しました！
さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！
一定回数ダメージを受けるごとに自分も仲間も強化する！
大きな体で皆を守ってくれる光スキルタンク！
★5 [規格外☆包容力] ヌイ
敵の防御を一定以上下げると更に追い打ち！
どんな敵も切り崩す規格外のデバッファー！
★5 [月兔の悪戯仙女] ユエ
◆開催期間◆
2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 23:59
■■■新絆咲心景 追加！■■■
新たな絆咲心景が追加されました！
式神との絆を深めて追想心景をゲットしよう！
★5 特別な場所
→対象式神：★5 [規格外☆包容力] ヌイ
絆咲心景で獲得できる追想心景はエピソードやマイページもボイス付き！
ぜひチェックしてみてください！
■■■降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」 開催！■■■
降魔の戦場「VS 呑蝕烏賊 オオカマド」を開催いたします！
イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！
◆限定装備◆
★5防具 紅艶の嚇面
◆イベント開催期間◆
2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで
◆商店交換期間◆
2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年4月7日 11:59 まで
■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■
期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！
ぜひ、お見逃しなく！！
◆開催期間◆
2026年3月16日 メンテナンス終了後 ～ 2026年3月31日 メンテナンス開始まで
※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください
※各期間は変更される場合がございます
▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント
https://x.com/ayarabu_info
▼公式ウェブサイト
https://ayarabu.jp/
▼PC版ページ
http://games.dmm.com/detail/ayarabu/
▼製品概要
タイトル：『あやかしランブル！』
プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play
販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）
権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス
▼DMM GAMES公式サイト
https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)
Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。