「Arneb with WoG」がCall of the AbyssIX 日本地区予選DAY9の最終戦MATCH6のAXIZ戦で惜敗。

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3月15日に行われたCall of the AbyssIX（以下COAIX）日本地区予選DAY9のMATCH6で最後の世界大会への切符をかけて「Arneb with WoG（以下AWG）」と「AXIZ WAVE（以下AXIZ）」との最終戦がおこなわれた。AWGは数々の大きい大会で苦杯を舐めさせられている天敵AXIZとの因縁の戦いとなった。



Arnebは第1セットと第2セットとAXIZのハンターkakiri選手の神がかった索敵能力により苦戦を強いられ２セットを先行される厳しい試合展開となった。しかし、第3セットに新加入のkeserabi選手が新サバイバーの幻灯師で雑貨商をうまく交わしセットを獲得し流れをAWGに引き込んだ。続く第4セットでは日本代表候補に選ばれたyukakina選手が粘り強い暗号機守りの末に３釣りに成功しセット数でイーブンに持込み最終セットへともつれ込む接戦となった。

最終セット先行となったAWGハンターのyukakina選手は相棒とも呼べるガードNo.26「ボンボン」を用いて勝負に出ます。順当に機械技師を吊り上げ3人盤面までAXIZを追い込みましたが、攻めの暗号機守りで瞬間移動をしましたがAXIZサバイバー人の連携にうまく時間を稼がれ通電し、危機一髪持ちの幸運児の救助により3通3逃をされました。後半のサバイバー陣は勝利するために４逃を強いられる厳しい展開となりましたが、最後まであきらめず応援団の熱血粘着等で活路を見出そうとしましたが、力尽き最終セットを落とし、またしても因縁の相手AXIZに苦杯を舐める結果となりました。

どちらが勝ってもおかしくない接戦でしたが、最後のCOAIXの切符は見事AXIZが獲得しました。COAIXに参戦する日本チームはシードで出場が決まっているZETA、REJECTの2チームと日本地区予選を勝ち抜いたDFM、FENEL、AXIZの5チームに決まり4月から上海で始まる本選に参加する。AWGは2024年のCOAVII、2025年のCOAVIIIと2年連続で出場権を取得していたが、2026年初めて日本地区予選で敗退する形となった。

AWG陣営は「結果は残念でしたが、最後まであきらめないAWGをファンにお見せできる事ができた。選手は全力を尽くしてくれたので後悔はしていない。5月末から始まるIJL夏季や秋季にむけて最高の成績を取れるように準備する」と前を向いた。AWGファンの皆様に応援の感謝を伝えると共に次戦でのリベンジを誓いました。

■『Identity V 第五人格』とは

「Identity Ｖ第五人格」は「NetEase Games」が開発・運営する非対称対戦型マルチプレイゲームです。1人のハンターと4人のサバイバーに分かれて、ハンターは能力を駆使してサバイバーたちを捕まえる、サバイバーはハンターから逃げながら脱出を目指すという、アジア圏を中心に人気を博しているゲゲームです。

■『Call of the Abyss（COA）』とは

「Call of the Abyss」は年に一度開催される最高峰の世界大会です。

世界各地区の予選を勝ち抜いたチームが集まり、世界一の座をかけて激突します。