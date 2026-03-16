HABUSH・菊之露がサポートするDJステージが登場！OKINAWA FES Milafete、沖縄の酒と音楽が交差する2日間を開催

ミラフェート株式会社

ミラフェート株式会社（所在地：沖縄県那覇市、代表取締役：笠井誉文）は、通算11回目、10周年を迎える「OKINAWA FES Milafete（オキナワフェス ミラフェート）」において、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、東京都・代々木公園イベント広場にて開催される本イベント会場内に、

DJステージを展開いたします。

DJステージは、これまでも会場内の人気コンテンツとして毎年多くの来場者で賑わい、フェスの熱量をさらに高める存在として支持を集めてきました。

そして今年は、and okinawa株式会社（HABUSH）、菊之露酒造株式会社（菊之露）のサポートのもと、2日間にわたりDJステージを展開。沖縄の酒文化と音楽カルチャーが交差する、これまで以上にスケールアップした空間をお届けいたします。

⻘空の下、沖縄のお酒とともに音楽を体感できる空間をぜひお楽しみください。

■ステージ紹介

GARDEN STAGE supported by HABUSH

沖縄発のクラブカルチャーを体現するステージとして、シーンを牽引するDJ・アーティストが集結。「HABUSH」の世界観とともに、音楽とカルチャーが融合する空間を演出いたします。

＜アーティスト＞ ※五十音順

NGONG ／ GRI GRI ／ SLAM ／ Tetsushi Hiroyama（RYUKYUDISKO）／ naotohiroyama（ORANGE RANGE / delofamilia）／ NASTY NARU from NEIGHBOR BEATZ ／ HARIKUYAMAKU ／ HAYASE ／ rihaku ／ Leofeel ／ LEF!!!CREW!!!

YUNTAKU STAGE supported by 菊之露

“ゆんたく（語らい）” をテーマに、沖縄らしい温かみと音楽を楽しめるサブステージ。沖縄で長く愛される酒造所「菊之露」のお酒とともに、人と人が自然につながる時間をお届けします。

＜アーティスト＞ ※五十音順

今村大道 ／ OHTAA（Chample Jamaica）／ OHCYUXXX ／ GRI GRI

※出演アーティストは今後も順次発表予定です。

■「OKINAWA FES Milafete」イベント概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156840/table/5_1_51bb71b08a66d847163ea2c1aea446cf.jpg?v=202603170951 ]

【協賛企業・ボランティアスタッフ募集中】

「OKINAWA FES Milafete」では、本イベントの理念に共感し、沖縄の文化や魅力をともに発信いただける協賛企業およびボランティアスタッフを募集しております。

音楽・伝統芸能・食文化・物産など、沖縄の多彩なカルチャーが一堂に会する本イベントを“つくる側”として、一緒に盛り上げてくださる皆さまを全国からお待ちしております。

＜申込フォーム＞

協賛企業 ：https://bit.ly/43HU1qn

ボランティアスタッフ：https://bit.ly/3Klhkjb

■ 会社概要

会社名 ：ミラフェート株式会社

代表取締役 ：笠井 誉文

所在地 ：沖縄県那覇市安里1-1-58 光生ビル303

主な事業内容：イベント制作、映像制作、Web制作、マーケティング全般 等

HP ：https://www.milafete.co.jp/