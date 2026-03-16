ネクライトーキー、メジャーデビュー5周年記念ワンマンのBlu-rayが発売決定！初となるオンラインサイン会の開催も
[Photo by Kana Tarumi]
ネクライトーキーが2026年1月27日(火)に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催した<ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」>がBlu-ray化され、6月24日(水)にコロムビアミュージックショップで発売されることが明らかになった。
ネクライトーキーの映像商品としては2021年に発売された「ゴーゴートーキーズ！ 2020 野外音楽堂編」以来およそ5年ぶり2作目となる本作。
ネクライトーキーのメジャーデビュー5周年を記念して開催されたワンマンライブ「〆」東京公演の映像作品で、この日披露された名前もまだない生まれたての新曲やアンコールを含む全23曲を収録し、スペシャルブックレットと共に三方背BOXに収められる
更に、ネクライトーキーとしては初となるオンラインサイン会の開催も発表された。
期間中にコロムビアミュージックショップの指定のページからサイン付き商品を予約すると、6月2日(火)20:00からネクライトーキー公式YouTubeチャンネルでライブ配信されるオンラインサイン会で特典となるアザージャケットに名前入れが行われる。
オンラインサイン会の模様は１週間後の6月9日(火)23:59までアーカイブ公開もされるとのこと。
Blu-rayアザージャケットへのサイン＆名前入れはこの時限り。
オンラインサイン会はYouTubeで誰でも視聴可能だが、サイン入れの対象となる予約期間は5月25日(月)までとなるので、ファンは指定ページからの予約をお忘れなく。
詳細はコロムビアミュージックショップから確認を。
https://columbia.jp/artist-info/necrytalkie/media/93014.html
■リリース情報
2026年6月24日(水) Release
「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
CEG-124 \8,000 + tax
三方背BOX スペシャルブックレット付
*コロムビアミュージックショップ 限定発売
予約：
【通常商品】
「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6117/
【サイン付き商品専用カート】
★直筆サイン付き★「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/
※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。
※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。
収録曲目
M01. レイニーレイニー
M02. モブなりのカンフー
M03. ジャックポットなら踊らにゃソンソン
M04. 悪態なんかついちまうぜ
M05. こんがらがった！
M06. 北上のススメ
M07. 気になっていく
M08. 許せ！服部
M09. そういうものでしょう？
M10. 大事なことは大事にできたら
M11. bloom
M12. ふざけてないぜ
M13. あべこべ
M14. 新曲
M15. ら行が言えない、言葉が足りない
M16. 怠惰でいいナ
M17. サカナぐらし
M18. ちょうぐにゃぐにゃ
M19. 君はいなせなガール
M20. オシャレ大作戦
M21. だれかとぼくら
Enc1. 明日にだって
Enc2. 遠吠えのサンセット
■オンラインサイン会 概要
「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」発売記念 オンラインイベント
コロムビアミュージックショップにて、「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp DiverCity(TOKYO)」を専用カートより期間内にご予約いただいたお客様へ、アザージャケットにサイン＋商品を差し上げます。
ネクライトーキー公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行います。
どなたでもご視聴いただけますので是非ご参加ください！
また、サインを書いている様子もリアルタイムでお届けいたします。
詳細はこちらから： https://columbia.jp/artist-info/necrytalkie/media/93014.html
【オンラインサイン会 開催日時】
6月2日(火)20時～
【アーカイブ公開期間】
～6月9日(火)23:59まで
【配信ページ】
https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial (ネクライトーキー公式YouTube Ch)
【対象商品(サイン付き商品専用カート)】
＜直筆サイン付き＞「ネクライトーキー メジャーデビュー5周年単独記念公演「〆」at Zepp
DiverCity(TOKYO)」
https://shop.columbia.jp/shop/g/gP6116/
※ご購入にはコロムビアミュージックショップへの会員登録が必要となります。
※商品1枚ご予約につき、アザージャケットにサイン＋商品を1点差し上げます。
【サイン付き商品 販売期間】
～5月25日(月)23:59まで
※ご注文後のキャンセルはできません。あらかじめご了承ください。
【お名入れ用ニックネーム入力期間】
5日26日(火)12:00～2026年5月31日(日)23:59
＜お問合せ＞
コロムビアミュージックショップへのご質問は、下記フォームにご記入のうえ送信してください。
https://shop.columbia.jp/shop/contact/contact.aspx
■「ネクライトーキー」プロフィール
2017年に朝日が中心となり、もっさ、藤田、カズマ・タケイにより結成。
2019年3月に中村郁香が正式加入し現在の5人組体制に。
一瞬でリスナーの耳をキャッチするもっさの歌声と、朝日の描くシニカルな歌詞世界、音楽愛に溢れた一筋縄ではいかないメロディーは中毒性満載で、バンドシーンに留まらず多方面で話題を呼んでいる。
■「ネクライトーキー」リンク
HP： https://necrytalkie.jp/
メジャー5周年特設サイト： https://necrytalkie.jp/major5th/
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@NecryTalkieOfficial
X： https://x.com/Talkie_official
Instagram： https://www.instagram.com/necry_talkie_official/
TikTok： https://www.tiktok.com/@necrytalkie_official
Nippon Columbiaアーティストページ： https://columbia.jp/necrytalkie/