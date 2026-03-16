FRUITS ZIPPER×9012コラボアイロンセットが新発売！ヘアケア家電メーカー「CREATEs（クレイツ）」IRC 2026でコラボレーションステージを披露

株式会社クレイツヘアケア家電メーカー「CREATEs（クレイツ）」が、FRUITS ZIPPERとのコラボレーションステージを披露

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*ヘアケア家電メーカー、株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）がプラチナパートナーを務める「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC」（以下、CREATEs presents IRC 2026）が2026年3月15日（日）国立代々木競技場 第一体育館にて開催されました。

東京ガールズコレクションの協力のもと、昨年“新時代ガールズイベント”として大盛況を博したIDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）が、再びパワーアップ。多くの来場者で賑わい、大盛況のうちに幕を閉じたCREATEs presents IRC 2026のクレイツステージやブース、FRUITS ZIPPER×9012コラボ商品 記者発表会の模様をレポートいたします。

IRC 2026プラチナパートナー「クレイツ」による「IDOL HAIR STAGE～髪に、“KAWAII”の魔法を～」

2025年より2年連続でIDOL RUNWAY COLLECTIONのプラチナパートナーを務めるクレイツは、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、プロの現場から一般の方の日常まで、世界に通じるトレンドや技術を発信し続けています。

CREATEs presents IRC 2026では、ヘアトレンドを牽引するクレイツがアイドルの“KAWAII”をプロデュース！クレイツのヘアアイロンやドライヤーなどのスタイリングツールが、CREATEs presents IRC 2026公式ヘアメイクアイテムとして、バックステージでのヘアメイクに使用されました。

開演前には記者発表会が開かれ、アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より誕生した新アイドルグループ「FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）」とのコラボレーションアイテムを初公開。

FRUITS ZIPPER×CREATEs コラボ商品 記者発表会に、クレイツ 代表取締役社長 貝塚弘幸、FRUITS ZIPPERが登壇

クレイツ 代表取締役社長 貝塚弘幸、FRUITS ZIPPERのメンバー7人が登壇し、いつでも“360度カワイイ”が叶う「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」と、FRUITS ZIPPERのメンバーカラーで彩られたグッズのセット全7種をお披露目いたしました。

クレイツとのコラボレーションについて、櫻井優衣は「プライベートでも、愛用しているクレイツとコラボさせていただけて、とてもうれしいです」と笑顔でコメント。「おうち時間では、これを使って気分を上げたい。持ち運びがしやすいので、推し活をしながら使ってほしいし、私も使いたいです」とアピールしました。

真中まなは「7色並んでいると、本当にカラフルで心が踊る」と話し、「お守り代わりのアイロンにしてもらえたらうれしい。チェキやライブの時にも持ってきて、いつもかわいい状態でみんなと会えたらうれしいです」と、ファンへ呼びかけました。

仲川瑠夏は、コンパクトでバッグに入れやすく、USB Type-C充電で海外でも使える点に触れて「旅行や遠征にも持っていきたい。メンバーそれぞれ個性が違うし、日によって前髪の形も変えるので、いろんな前髪を作ってかわいくいたい」と語りました。

ヘアスタイルの話題では、それぞれの個性も。月足天音は「前髪は命」と強調し、「前髪や顔まわり、おくれ毛のニュアンスを作りやすくするため、出番の直前までヘアアイロンでのメンテナンスは欠かせません」とこだわりを明かしました。

FRUITS ZIPPER×9012 イオンコードレス ストレートアイロン コラボ限定セット 全7種

クレイツ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@creates_official/)では、記者発表会の様子とFRUITS ZIPPER×9012プロモーションビデオを公開中です。

詳細を見る :https://www.youtube.com/@creates_official/

FRUITS ZIPPERとコラボレーションした「CREATEs presents IDOL HAIR STAGE～髪に、“KAWAII”の魔法を～」では、FRUITS ZIPPERの7人が「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」でつくられた“360度カワイイヘア”で登場し、楽曲「かがみ」に合わせてランウェイをウォーキング。メンバーカラーのシリコンカバーとキラキラするチャームが付いた、魔法のステッキのような「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」を手に、ドールになって“KAWAIIの魔法”をかける演出を行い、会場を大きく盛り上げました。

トークパートでは、FRUITS ZIPPERが再登場し、ステージで披露した「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」やクレイツとのコラボグッズについてトークを展開。スタイリングに使用した「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」について「コンパクトなのに、しっかりスタイリングできて驚きました」「耳の前のおくれ毛をS字にするのがこだわりなので、小さくて使いやすくて助かる」「シリコンカバーとヘアクリップには私たちのキャラクターがプリントされていて可愛い！」といった感想が語られました。最後に、松本かれんが観客へ「みんなでおそろいにしようね～！」と呼びかけ、クレイツステージを締めくくりました。

FRUITS ZIPPER×9012 コラボブース

会場には「FRUITS ZIPPER×9012」ブースが登場。多くの来場者が訪れ、「9012 イオンコードレス ストレートアイロン」コラボ限定セットの展示やフォトスポットを楽しむ姿が見られました。

CREATEs presents IRC 2026の開催を記念して、クレイツ公式オンラインショップでは【FRUITS ZIPPERコラボ限定セット】9012 イオンコードレス ストレートアイロンの先行予約キャンペーンを実施中です。

2026年4月13日（月）23:59までの先行予約期間中、クレイツ公式オンラインショップにてご購入いただいた方の中から抽選で7名様に「オリジナルポストカード（FRUITS ZIPPERメンバー全員の直筆サイン入り）」をプレゼントいたします。

ぜひこの機会にクレイツ公式オンラインショップでのお買い物をお楽しみください。

※商品の詳細は、特集ページをご覧ください。

特集ページ :https://createsnet.shop/Page/Feature/FRUITS_ZIPPER-9012.aspxクレイツ公式オンラインショップでは【FRUITS ZIPPERコラボ限定セット】先行予約キャンペーンを実施中

クレイツの最新情報は、クレイツ公式Instagramアカウント @createion(https://www.instagram.com/createion/) にて発信しています。

株式会クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）