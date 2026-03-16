持ち運べる香りケア『フレグランス 冷感ボディシート（個包装）』　（ブルーミングローズヴェール/ピオニーミューズ）が新発売

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、『フレグランス 冷感ボディシート（個包装） 』（ブルーミングローズヴェール/ピオニーミューズ）を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月16日より販売開始いたします。

※画像はイメージです。

近年、SNSでは「香水のように香るボディシート」や「小分けにして持ち運ぶボディシート」のライフハックが拡散され、香りの良さと携帯性を兼ね備えた商品へのニーズが高まっています。こうしたトレンドを背景に、香り・冷感・携帯性を兼ね備えた新しいボディシートとして本商品を開発しました。

■商品特徴

『フレグランス 冷感ボディシート』は、まるで香水のような華やかな香りとひんやりとした冷感を楽しめるボディシートです。冷感成分を配合（※1）し、拭いた瞬間から爽快感を実感。

※画像はイメージです。

●香水のようなエレガントな香り

香りを楽しめるフレグランス仕様。汗を拭くだけでなく、香りケアとしても使用できます。

●ひんやり冷感（※1）で暑い季節に最適

冷感成分を配合し、拭いた瞬間から爽快感を実感。肌温度を約－2℃のひんやり感でクールダウンします。（※２）

●持ち運びやすい個包装タイプ

1枚ずつの個包装で、バッグやポーチに入れて携帯可能。外出先・旅行・イベントなど様々なシーンで使いやすい仕様です。

●選べる2つのフレグランス

華やかで上品なブルーミングローズヴェールの香りとピオニーミューズの香り。

※１ メントール（清涼成分）配合

※２ 3往復した場合。室温30℃で測定。使用条件や個人によって効果が異なります。

■商品概要

商品名：フレグランス 冷感ボディシート（ブルーミングローズヴェール/ピオニーミューズ）

発売日：2026年3月16日

内容量：15枚（個包装）

価 格：350円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916