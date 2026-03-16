首元を快適に冷やす『くるっと冷感タオル』（フロストサボン/ミント＆ペアー）がリニューアルして新登場！

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株式会社医食同源ドットコム

　健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、リニューアルした首元を快適に冷やす『くるっと冷感タオル』（フロストサボン/ミント＆ペアー）を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月16日より販売開始いたします。





※画像はイメージです。


■商品特徴


●のせる前の肌温度がさらにダウン！-5℃（※1・2）でひんやり感UP！


　 冷感タオルを肌にのせると接触部分のほてりを逃し、冷却効果を持続させます。リニューアル版は前回よりもさらに-2℃冷たく感じられるので、夏のレジャーや野外でのイベントはもちろんのこと、仕事や勉強時のクールダウンにもおすすめです。



　※1　使用条件や個人によって効果が異なります。


　※2　室温25℃で測定。



●冷涼感が約60分持続！（※3）


　長時間冷涼感が持続するよう設計。



　※3　使用条件や個人によって効果が異なります。室温28℃で測定。使用中に感じられる冷涼感です。



●首に固定できる「穴あき構造」


　タオルには便利な穴があり、首に巻いて通すことでズレにくく固定できます。サイズ調整も可能で、アクティブなシーンでも快適。


　※穴に通してご使用の際には、首が絞まる可能性がありますので、特に小児のご使用の際は十分ご注意ください。



●大判サイズで広範囲クールダウン


　シートは約300×700mm。首・肩・背中など広い範囲を冷やすことができます。



●使い捨てタイプで衛生的


　個包装の使い捨て仕様。外出先でも清潔に使用できます。



●選べる2つの爽やかな香り


　フロストサボンの香り/ミント＆ペアーの香りの2種類。ひんやり感と爽快な香りでリフレッシュ。





※画像はイメージです。



■商品概要


商品名：くるっと冷感タオル（フロストサボン/ミント＆ペアー）


発売日：2026年3月16日


内容量：5枚（個包装）


価　格：478円（税抜）


販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム


公式通販サイトなど


製品に関するお問い合わせ先：


株式会社医食同源ドットコムコールセンター　TEL.0120-362-916