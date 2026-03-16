首元を快適に冷やす『くるっと冷感タオル』（フロストサボン/ミント＆ペアー）がリニューアルして新登場！

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、リニューアルした首元を快適に冷やす『くるっと冷感タオル』（フロストサボン/ミント＆ペアー）を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月16日より販売開始いたします。

※画像はイメージです。

■商品特徴

●のせる前の肌温度がさらにダウン！-5℃（※1・2）でひんやり感UP！

冷感タオルを肌にのせると接触部分のほてりを逃し、冷却効果を持続させます。リニューアル版は前回よりもさらに-2℃冷たく感じられるので、夏のレジャーや野外でのイベントはもちろんのこと、仕事や勉強時のクールダウンにもおすすめです。

※1 使用条件や個人によって効果が異なります。

※2 室温25℃で測定。

●冷涼感が約60分持続！（※3）

長時間冷涼感が持続するよう設計。

※3 使用条件や個人によって効果が異なります。室温28℃で測定。使用中に感じられる冷涼感です。

●首に固定できる「穴あき構造」

タオルには便利な穴があり、首に巻いて通すことでズレにくく固定できます。サイズ調整も可能で、アクティブなシーンでも快適。

※穴に通してご使用の際には、首が絞まる可能性がありますので、特に小児のご使用の際は十分ご注意ください。

●大判サイズで広範囲クールダウン

シートは約300×700mm。首・肩・背中など広い範囲を冷やすことができます。

●使い捨てタイプで衛生的

個包装の使い捨て仕様。外出先でも清潔に使用できます。

●選べる2つの爽やかな香り

フロストサボンの香り/ミント＆ペアーの香りの2種類。ひんやり感と爽快な香りでリフレッシュ。

※画像はイメージです。

■商品概要

商品名：くるっと冷感タオル（フロストサボン/ミント＆ペアー）

発売日：2026年3月16日

内容量：5枚（個包装）

価 格：478円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム

公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916