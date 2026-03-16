【日本初上陸！注目度No.1】ユアサM&Bと台湾の最先端電池技術「COLD ELECTRIC」が戦略的提携。大阪府知事・大阪市長も期待を寄せる「次世代蓄電システム」を東京ビッグサイトで初公開！

ユアサエムアンドビー株式会社

【本リリースのハイライト】

圧倒的注目度： 国内最大級の展示会「BATTERY JAPAN」公式サイトにて、全出展製品中ランキング第1位を獲得。

日台戦略的提携：日本の産業インフラを支える「ユアサM&B」と台湾の蓄電技術の旗手「COLD ELECTRIC」が戦略的パートナーシップを締結。

政財界からの支持：3/2(月)大阪国際会議場での発表セレモニーに経済界代表より100以上が出席し、大阪府吉村洋文知事・大阪市横山英幸市長登壇ご挨拶。経済安保とレジリエンス強化への期待を表明。

明日より日本初公開：3/17(火)～19(木)、東京ビッグサイトにて製品注目度ランキング1位のコンテナ型モデル「COLD OG」および4位のキャビネット型「COLD OG2」の実機を展示。

■ 展示会開幕前から「本命」の呼び声。製品ランキング第1位を獲得

製品注目度ランキング1位のコンテナ型「COLD OG」および4位のキャビネット型「COLD OG2」

日本の産業用電気機器のソリューションプロバイダーであるユアサM&B株式会社（本社：大阪市、代表取締役社長兼CEO：松田真理）と台湾のエネルギーテクノロジー企業COLD ELECTRIC（長庚国際能源股份有限公司、以下COLD）が共同展開する、産業用蓄電システム「COLD Electricシリーズ」が、国内最大級の二次電池展「BATTERY JAPAN 2026」において、「注目製品ランキング第1位（※）」を獲得いたしました。

グローバルな競合がひしめく中、材料からシステムまで自社一貫生産する「垂直統合型」による高い安全性と、日本国内の厳しいインフラ基準を満たす運用ノウハウの融合が、開幕前から市場の強い関心を集めています。

（※2026年2月13日時点の出展社・製品検索サイト 閲覧ランキングより）

■ 大阪府知事・市長も登壇。日台の技術融合が拓く「電力レジリエンス」の新時代

（左側よりユアサM&B株式会社松田真理代表取締役社長兼CEO、ユアサM&B株式会社松田憲二会長、大阪市・横山英幸市長、大阪府・吉村洋文知事、台北駐大阪経済文化弁事処・洪英傑処長、COLD ELECTRIC王貴雲董事長、台北駐大阪経済文化弁事処・経済商務黄王維担当部長、COLD ELECTRIC陳信生執行長CEO）

本提携を記念し3月2日(月)大阪国際会議場で行われた発表セレモニーには、大阪府・吉村洋文知事、大阪市・横山英幸市長、台北駐大阪経済文化弁事処・洪英傑処長が来賓としてご臨席。

吉村知事からは、「日本のエネルギー転換と、災害に強い産業用電力の安定化に向けた両社の取り組みは、まさに今求められているイノベーションである」と、日台連携による経済安保への貢献に大きな期待が寄せられました。両社は、世界最高水準の「安全性」と、今回は日本国内24時間体制の「保守・運用」をめざし、日本の製造業やデータセンターへ持続可能なエネルギーソリューションを提供してまいります。

■ COLD ELECTRIC執行長CEO 陳信生（Phil Chen）のコメント

（左側よりユアサM&B株式会社松田憲二会長、COLD ELECTRIC王貴雲董事長、ユアサM&B株式会社松田真理代表取締役社長兼CEO、COLD ELECTRIC陳信生執行長CEO）

「蓄電の本質は、単なる容量の大きさではありません。最も重要なのは、社会を支えるための『絶対的な安全と安定』です。今回、ランキング1位という評価をいただき、日本市場の皆様の期待を肌で感じています。私たちは自社を単なる製造業ではなく『電力AIインフラ企業』と定義しています。垂直統合による徹底した品質管理と、ユアサM&Bの持つ日本の信頼を掛け合わせ、日本のエネルギー変革に貢献することをお約束します。」

【展示会出展情報：ランキング1位の製品を直接体験】

明日3月17日(火)より、東京ビッグサイトにて開催される「BATTERY JAPAN」にて、製品注目度ランキング1位を獲得したコンテナ型「COLD OG」の再現ブースおよび４位を獲得したキャビネット（ラック）型「COLD OG2」実機を展示いたします。

会期： 2026年3月17日(火)～19日(木) 10:00～17:00

会場： 東京ビッグサイト（南展示棟）

展示会名： 第20回 国際 二次電池展（BATTERY JAPAN 2026）

ブース番号：南展示棟 S2-8（YUASA M&B COLDELECTRICブース内）

※ブース内では、日本初上陸製品「COLD OG」の模型および日本向け主力製品「COLD OG2」実機を展示しております。

【入場券の事前登録のお願い】

事前に下記リンクより来場登録をしていただくと、受付がスムーズになります。

１）一般来場者用

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1601948390594053-0DG

２）VIP来場者用（課長職以上）

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1601948390315679-UFP

【会社概要】

ユアサM&B株式会社

大阪を拠点とし、産業用電気機器、環境エネルギー設備の販売および施工・メンテナンスをグローバルに展開。創業以来の信頼と実績を基盤に、カーボンニュートラル社会の実現を牽引する。

COLD ELECTRIC（長庚国際能源股份有限公司）

台湾を拠点とし、次世代電池材料（LFP等）の研究開発からセル・モジュール製造、システム統合までを垂直統合で手掛けるエネルギーテクノロジー企業。世界トップクラスの安全性と環境適合性を誇る。年商約14兆円以上の台湾最大の台湾プラスチックグループの関連企業である。

【本件に関するお問い合わせ先】

ユアサM&B株式会社

担当：佐々木（社長特命）

TEL：080-6677-7821

Email：coldelectric@yuasamxb.com

URL：https://www.yuasamxb.com/