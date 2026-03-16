サステナブル経営WEEK【春】出展のお知らせ

株式会社Green Battery

Green Battery（本社：東京都、代表取締役社長：岡田光太郎、以下「当社」）は、2026年3月17日(火)から3月19日(木)まで、東京ビッグサイトにて開催される「サステナブル経営WEEK【春】」に出展いたします。

本展示会は、脱炭素経営や循環型社会の実現を目指す企業が一堂に会する国内最大級のイベントです。 当社ブースでは、系統用蓄電池の全国的な案件をご紹介させていただきます。

ご多忙の折とは存じますが、ぜひ当社ブースへお立ち寄りいただけますと幸いです。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■出展概要

展示会名称：サステナブル経営WEEK【春】

会期：2026年3月17日（火）～19日（木）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト

主催：RX Japan株式会社

公式サイト：https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp/about.html

■Green Battery ブース情報

小間番号：東7ホール E35-26



■入場について

本展示会は入場無料ですが、事前申込制となっております。 ご来場の際は、下記公式サイトより事前に来場登録をお済ませの上、入場用バッジを発行してご持参ください。

▼来場登録はこちら（公式サイト）https://www.decarbonization-expo.jp/spring/ja-jp/about.html

会社概要

Green Battery

株式会社Green Batteryは、「再エネを無駄にしない社会」の実現を目指し、系統用蓄電池事業を展開しています。

太陽光発電などで生じる余剰電力を蓄え、必要な時に供給することで、電力の安定化と再生可能エネルギーの最大活用に貢献しています。

お問い合わせ先

株式会社Green Battery

TEL：03-6809-3888

MAIL：info@greenbattery.co.jp