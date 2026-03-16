大阪南部最大級エンタメ施設「WHATAWON（ワタワン）」テナント大募集！！

株式会社antiqua詳細はこちら :https://whatawon.co.jp/2411popup/

ファミリーとペットが集まる話題施設で出店チャンス。

WHATAWONテナント募集スタート！

飲食・物販・クラフト・ワークショップなど幅広いジャンルの出店者を募集します。

WHATAWONは、ファミリーとペットが楽しめる関西最大級の複合施設です。

来場者に直接商品やサービスを届けられる新しい出店機会として、テナントパートナーを募集します。

■トレンド感たっぷりの『 WHATAWON 』Shoreditch HighStreetで、 あなたのお店をオープンしませんか？

カフェ・雑貨・ファッションなど、ライフスタイルを彩るショップを歓迎しています。

海外の街並みをイメージしたおしゃれな空間で、あなたのお店をオープンしてみませんか？

ペットが集まるエンタメ型商業施設

WHATAWONは、岸和田市の人気スポット「蜻蛉池公園」の目の前に位置しています。

公園に訪れるファミリーやカップル、ペット連れの来場者など、

多くの人が行き交うエリアとして注目されています。

自然と人が集まる立地のため、新しいブランドやショップにとっても魅力的な出店環境です。

出店に関するお問い合わせ

「少し気になる」

「詳しく話を聞いてみたい」

という方も大歓迎です！！

出店に関するお問い合わせは、以下よりご連絡ください。

遊ぶ・食べる・買うが楽しめる「WHATAWON（ワタワン）」

お問い合わせはこちら :https://line.me/R/ti/p/e_gpeCx55q

WHATAWON（ワタワン）は、株式会社antiquaが手がける大型商業施設です。大阪府岸和田市に位置し、「ファッション・食・音楽・カルチャー・自然体験・ペット」がひとつの空間に融合する新しい日常の遊び場として、幅広い世代の来場者に親しまれています。

日本最大級ペット同伴OKの海外型モール『WHATAWON』

南大阪に位置するWHATAWON（ワタワン）は、グルメ、ショッピング、温浴施設など、多様な楽しみが詰まった複合施設。ペットを家族の一員として大切にされている多くの飼い主の皆さまも快適にお楽しみいただけるように設計された、ペットフリーの新しいスタイルのエンターテインメントモールです。

■施設概要

所在地：大阪府岸和田市岸の丘町1丁目32-1

敷地面積：約8,740坪（29,000ｍ2）

交通：阪和道岸和田和泉ICから車で5分

関連URL

WHATAWON（ワタワン）HP

https://www.whatawon.co.jp/

ANTIQUA（アンティカ）公式サイト

https://www.antiqua.co.jp/

株式会社antiqua（コーポレートサイト）

https://www.antiqua.me/