【ステーキのあさくま】極上ステーキが食べ放題！『匠肉祭り』3月27日（金）あさくま安城店、川越店の2店舗で同時開催！― 小学生未満は無料

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株式会社テンポスホールディングス

株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）が運営する「ステーキのあさくま」にて、2026年3月27日（金）、安城店（愛知県安城市）、川越店（埼玉県川越市）の２店舗同時開催で特別イベント、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催いたします。




■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」とは？


厚切りサーロインステーキをはじめ、さまざまなステーキ肉をご提供。焼きたてのお肉をスタッフが店内を回りながらお客様のテーブルへお届けします。熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」は、まさに“匠”の名にふさわしい逸品揃いです。



サラダバーコーナーには、豪華サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します。


なお、ご提供するステーキは、通常1,000円～3,000円相当の商品です。たくさん召し上がるほどお得にお楽しみいただけます。前回開催時には 1万円相当分を堪能されたお客様もいらっしゃいました。







サラダバー・デザートバー豪華４５品

当日だけの特別メニューも登場

■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」の概要


日時


2026年3月27日（金）11:00～22:00（最終入店20:40）



内容


ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付き


男性：3,429円（3,771円税込）


女性：2,929円（3,221円税込）


小学生：1,629円（1,791円税込）


小学生未満：無料



制限時間


80分



【メニュー詳細】


■ステーキラインナップ


サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他



■特別商品


鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他



【注意事項】


・料理は十分な量を用意しておりますが、早期になくなってしまう場合がございます。予めご了承くださいませ。


・当日は食べ放題のみのご提供となります。通常オーダーはご注文いただけません。


・多くのお客様にご利用いただくために、ご予約は不可とさせて頂きます。


・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外とさせていただきます。


・当日は入場番号札を配布します。


・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合がございます。


・受付終了の際には各種SNSにて案内します。


■開催場所


ステーキのあさくま 安城店


所在地：愛知県安城市住吉町3-5-14


TEL：0566-95-9290



ステーキのあさくま 川越店


所在地：埼玉県川越市砂新田2-8-5


TEL：049-249-0212


■公式サイト・SNS


公式サイト


HP：https://www.asakuma.co.jp/


公式SNS


Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/


X：https://x.com/asakuma_koho


Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP



■企業概要


【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく


あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。


社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。


会社名：株式会社あさくま


代表取締役社⾧：廣田 陽一


設立：1948年12月10日


事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業


住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地