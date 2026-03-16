【ステーキのあさくま】極上ステーキが食べ放題！『匠肉祭り』3月27日（金）あさくま安城店、川越店の2店舗で同時開催！― 小学生未満は無料
株式会社あさくま（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：廣田陽一）が運営する「ステーキのあさくま」にて、2026年3月27日（金）、安城店（愛知県安城市）、川越店（埼玉県川越市）の２店舗同時開催で特別イベント、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」を開催いたします。
■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」とは？
厚切りサーロインステーキをはじめ、さまざまなステーキ肉をご提供。焼きたてのお肉をスタッフが店内を回りながらお客様のテーブルへお届けします。熟練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」は、まさに“匠”の名にふさわしい逸品揃いです。
サラダバーコーナーには、豪華サラダバー・デザートバーに加え、本イベント限定の鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプなど特別メニューも登場します。
なお、ご提供するステーキは、通常1,000円～3,000円相当の商品です。たくさん召し上がるほどお得にお楽しみいただけます。前回開催時には 1万円相当分を堪能されたお客様もいらっしゃいました。
サラダバー・デザートバー豪華４５品
当日だけの特別メニューも登場
■ステーキ食べ放題「匠肉祭り」の概要
日時
2026年3月27日（金）11:00～22:00（最終入店20:40）
内容
ステーキ食べ放題・サラダバー・ドリンクバー付き
男性：3,429円（3,771円税込）
女性：2,929円（3,221円税込）
小学生：1,629円（1,791円税込）
小学生未満：無料
制限時間
80分
【メニュー詳細】
■ステーキラインナップ
サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロース他
■特別商品
鴨のスモーク、タコのカルパッチョ、ポップコーンシュリンプ 他
【注意事項】
・料理は十分な量を用意しておりますが、早期になくなってしまう場合がございます。予めご了承くださいませ。
・当日は食べ放題のみのご提供となります。通常オーダーはご注文いただけません。
・多くのお客様にご利用いただくために、ご予約は不可とさせて頂きます。
・食べ放題メニューは特別価格の為、割引対象外とさせていただきます。
・当日は入場番号札を配布します。
・混雑状況により、最終受付時間前でも配布を終了する場合がございます。
・受付終了の際には各種SNSにて案内します。
■開催場所
ステーキのあさくま 安城店
所在地：愛知県安城市住吉町3-5-14
TEL：0566-95-9290
ステーキのあさくま 川越店
所在地：埼玉県川越市砂新田2-8-5
TEL：049-249-0212
■公式サイト・SNS
公式サイト
HP：https://www.asakuma.co.jp/
公式SNS
Instagram：https://www.instagram.com/steakhouse.asakuma/
X：https://x.com/asakuma_koho
Facebook：https://www.facebook.com/ASAKUMA.JP
■企業概要
【経営理念】『食』を通じて、社会に貢献していく
あさくまは、『食』を通じて「よろこび」をご提供・追求し続けてます。
社外はもちろん、社内にむけても「よろこび」を追求するために、『感動を生むサービス』を追求し、創造し続けています。
会社名：株式会社あさくま
代表取締役社⾧：廣田 陽一
設立：1948年12月10日
事業内容：レストラン経営による飲食事業、及びフランチャイズ事業
住所：愛知県名古屋市天白区植田西二丁目1410番地