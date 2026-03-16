夏の塩分補給をおいしく手軽に。6種類のビタミンB群・クエン酸・ビタミンC配合『塩グミ（ソルティパイン味）』新登場

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、6種類のビタミンB群・クエン酸・ビタミンC配合の『塩グミ（ソルティパイン味）』を全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなどで2026年3月16日より販売開始いたします。

■商品特徴

『塩グミ』は、6種類のビタミンB群・クエン酸・ビタミンCを配合した夏向け栄養補給グミ。発汗時に失われがちな塩分や栄養補給をサポートします。

※画像はイメージです。

●塩分＋ビタミンのダブル機能

塩分補給に加え、6種のビタミンB群＋ビタミンCを配合。

●クエン酸配合でリフレッシュ

汗をかく季節にうれしいクエン酸を配合。さっぱりした後味で食べやすい

仕上がりです。

●夏にぴったりのソルティパイン味

爽やかなパインの甘みと塩味のバランスで暑い季節でも食べやすい味わい。

●外出先でも手軽に塩分チャージ

屋外作業・運動・通勤・登山・部活など汗をかくシーンで手軽に摂取できます。

■商品概要

商品名：塩グミ

発売日：2026年3月16日

内容量：40g

価 格：178円（税抜）

販売先：全国のドラッグストア、ホームセンター、医食同源ドットコム公式通販サイトなど

製品に関するお問い合わせ先：

株式会社医食同源ドットコムコールセンター TEL.0120-362-916