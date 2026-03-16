人気キャラクターIP「ほっぺちゃん」新商品500セット限定で先行販売― IP × EC × SNSモデルによる商品ビジネス拡大を推進 ―

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、メモリーテックつくば株式会社のサン宝石事業部が展開する人気キャラクターIP「ほっぺちゃん」を活用した新デザインオリジナルシール8種につきまして、卸売販売開始（2026年3月末予定）に先駆け、当社ECサイトにて500セット限定の先行販売を実施することをお知らせいたします。

1.商品の概要

先行販売サイト(楽天市場)https://item.rakuten.co.jp/aht-onlineshop/hoppe-sticker-8set/

本商品は、8種類のシールを1セットとした商品となっており、販売価格は1セット4,400円（税込・送料込み）としております。販売開始は本日17時、発送は2026年3月下旬より順次発送を予定しております。

本商品は、2026年3月末より開始予定の卸売販売に先行するEC限定販売商品となります。

2.本取り組みの背景

本取り組みは、当社が成長領域として位置付けるIP商品事業およびEC事業の成長戦略の一環として実施するものです。

卸売販売に先行してECチャネルを活用した限定販売を行うことで、IP商品の需要動向の把握、EC販売データの蓄積、ファンコミュニティを活用した販売促進を行い、今後のIP商品展開および販売戦略の高度化につなげてまいります。

今回のEC先行販売では、

- IP商品の需要動向の把握- EC販売データの取得- SNSを活用した拡散型販売の検証

を目的としており、これらの販売データを今後の商品企画および流通戦略の高度化に活用してまいります。

また、数量限定販売とすることで、IP商品のコレクション性や希少価値を高めるとともに、「限定販売 × SNS拡散 × IP商品」モデルの有効性を検証し、今後のIP商品販売の拡大につなげてまいります。

近年、キャラクターIPを活用した商品ビジネスは、アニメ・SNS・ECを組み合わせた新しい販売モデルにより市場が拡大しており、IPを軸とした商品ビジネスは国内外において成長分野として注目されています。当社はこれまで、ファンコミュニティ運営やSNSマーケティング支援を通じて培ってきた知見を活かし、IPと商品販売を組み合わせた新たな事業領域の拡大を進めております。

3.今後の事業展開

「ほっぺちゃん」は、2026年1月よりテレビアニメ放送が開始されるなど、SNSを中心に注目度が高まっている人気キャラクターIPであり、若年層を中心に幅広いファン層を有するキャラクターとして長年支持されております。当社は同IPを活用した商品企画および流通拡大を進めており、今回の取り組みはその一環となります。

さらに当社は、IP商品事業において

- 商品企画- 製造管理- 流通供給

を一体的に推進することで、IPホルダーおよび流通企業との連携を強化し、効率的な商品ビジネスの展開を進めております。こうした取り組みにより、IP商品ビジネスの継続的な商品展開と流通拡大を実現し、中長期的な売上基盤の構築を目指しております。

当社は今後も、IP × EC × SNS × 商品展開を組み合わせたビジネスモデルを推進するとともに、IP商品のラインアップ拡充および販売チャネルの拡大を図り、IP商品事業およびEC事業の成長を加速させてまいります。

また、今後はECチャネルを活用した限定商品販売やIPコラボ商品の企画などを通じて、IPビジネスのさらなる拡大と収益機会の創出を目指してまいります。