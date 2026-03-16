【Dior】アカデミー賞のアフターパーティでディオールを着用したセレブリティ
クリスチャン・ディオール合同会社
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2026年3月15日、ロサンゼルスにて、2026年アカデミー賞のアフターパーティ“THE VANITY FAIR OSCAR PARTY”が開催され、EJAE、エイミー・マディガン、ローズ・バーン、ミア・ゴス、ロバート・パティンソン、ラキース・スタンフィールドがディオールを纏い登場しました。
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EJAEは、2026-2027年秋冬 コレクションより、フェザーボアの刺繍が施されたマルチカラーシルクドレスを着用しました。
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エイミー・マディガンは、ブラックスパンコールの刺繍が施されたトップスに、シルクのフェザージャケットを羽織り、ウール&シルクのパンツを合わせました。
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ローズ・バーンは、フリンジの刺繍をあしらったブラックのトップスとスカートを纏いました。
メイクアップはディオール ビューティーです。
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ミア・ゴスは、チュールとギピュールのペチコートをあしらったブラックのストラップレスシルクドレスを纏い、登場しました。
メイクアップはディオール ビューティーです。
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ロバート・パティンソンは、ブラックベルベットとシルクのラペルをあしらったタキシードに、ホワイトコットンシャツ、そしてブラックのパテントレザー ダービーシューズを合わせた装いを披露しました。
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ラキース・スタンフィールドは、2026-2027年ウィンター コレクションより、グレーのウール＆シルクのショールカラーテールコートとパンツ、ホワイトのコットンシャツ、グレーのシルクカラーを合わせました。また、ブラック＆ホワイトのレザーシューズを着用しました。
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