【Dior】アカデミー賞のアフターパーティでディオールを着用したセレブリティ

クリスチャン・ディオール合同会社

2026年3月15日、ロサンゼルスにて、2026年アカデミー賞のアフターパーティ“THE VANITY FAIR OSCAR PARTY”が開催され、EJAE、エイミー・マディガン、ローズ・バーン、ミア・ゴス、ロバート・パティンソン、ラキース・スタンフィールドがディオールを纏い登場しました。

(C) Getty Images

EJAEは、2026-2027年秋冬 コレクションより、フェザーボアの刺繍が施されたマルチカラーシルクドレスを着用しました。

(C) Getty Images

エイミー・マディガンは、ブラックスパンコールの刺繍が施されたトップスに、シルクのフェザージャケットを羽織り、ウール&シルクのパンツを合わせました。

(C) Getty Images

ローズ・バーンは、フリンジの刺繍をあしらったブラックのトップスとスカートを纏いました。

メイクアップはディオール ビューティーです。

(C) Getty Images

ミア・ゴスは、チュールとギピュールのペチコートをあしらったブラックのストラップレスシルクドレスを纏い、登場しました。

メイクアップはディオール ビューティーです。

(C) Getty Images

ロバート・パティンソンは、ブラックベルベットとシルクのラペルをあしらったタキシードに、ホワイトコットンシャツ、そしてブラックのパテントレザー ダービーシューズを合わせた装いを披露しました。

(C) Getty Images

ラキース・スタンフィールドは、2026-2027年ウィンター コレクションより、グレーのウール＆シルクのショールカラーテールコートとパンツ、ホワイトのコットンシャツ、グレーのシルクカラーを合わせました。また、ブラック＆ホワイトのレザーシューズを着用しました。

＠Dior #Dior #ディオール

【お問合せ先】

クリスチャン ディオール

TEL：0120-02-1947

https://x.gd/zwHkC