メットライフ生命、今年もGlobal Money Weekに参加

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、OECD「金融教育に関する国際ネットワーク（INFE）」が主催する子ども・若者に対する金融教育および金融包摂の推進のための国際的な啓発活動であるグローバル・マネー・ウィーク（Global Money Week、以下GMW）に参加します。

2026年のGMWについては、3月16日～22日までの1週間、世界各国のさまざまな団体が、子ども・若者向けの金融教育を推進するイベントを実施する国際的な取り組みです。日本では、3月1日～31日までが開催期間となっています。

今年のテーマは「Smart Money Talks（賢いお金の話）」で、以下を重視したものとなっています。

・ 若者がお金について話すことをためらわず

・ 信頼できる情報源を見極め

・ デジタル金融やSNS、AI、いわゆる「インフルエンサー」などの影響の中で 賢く意思決定できる力を身につけること

当社では、サステナビリティにおける重要課題の一つとして「豊かな地域社会の創造に寄与する」を掲げ、その取り組みの一環として、社員によるさまざまな金融教育プログラムを提供してきました。子どもたちには「お金の大切さ」を、高校生には「夢や希望を実現するためのライフプランニング」をテーマとするなど、年齢に応じたプログラムを展開しています。いずれも、新たな気づきを得て、将来に活かしてもらえる内容となっています。

今年はGMWの期間中、長崎において小学生を対象とした金融教育プログラムの出張授業を実施する予定です。授業では座学にとどまらず、お買い物ゲームなどの体験プログラムを取り入れさまざまな立場から「お金」について考える機会を提供します。こうした体験を通じ、子どもたちの行動変容を促すことで、将来に向けた自立支援の一助となることを目指しています。

これらの活動は、GMWの趣旨である「すべての子どもと若者に金融教育と金融包摂の機会を提供することを目指す」という考え方に沿うものです。

過去に実施した授業の様子

さらに、米国メットライフでは、FIFA Global Citizen教育基金との連携が開始しています。同基金は、世界中の子どもたちに質の高い教育やスポーツへの参加機会を広げることを目的とし、地域団体への助成を通じて教育格差の解消を推進しています。メットライフは主要パートナーとして、世界中の子どもたちが多様な価値観や社会課題に触れ、未来の世界へ羽ばたくことを応援しています。

今年度のGMWのテーマに沿い、Global Citizenとのグローバルな連携と、日本における地域に根ざした取り組みの双方を通じて、当社は今後も、より多くの方々に役立てていただける金融教育プログラムの提供を継続的に推進してまいります。

以上

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp)