【採用相談のハードルをとことん下げました！】”お気軽採用相談室”をリリース

株式会社HRize

株式会社HRize（読み：エイチアライズ、代表取締役社長：岩見直哉、以下「HRize」）は、”勝ちたい企業に人事戦略を届ける”HR Strategic Campanyとして、採用に悩めるお客様の専門家への相談ハードルをとことん下げた新サービス”お気軽採用相談室”をリリースしましたことをご報告いたします。

■サービス概要

サービスロゴ

”お気軽採用相談室”は基本料金なし、完全重量課金型の採用相談サービスです。

採用活動は常に動いており、重い意思決定を必要とする場面も多い仕事です。

ふと相談したいことがある時に、相談できる専門家がいる。そんな世界観を目指してサービスを立ち上げました。

■特徴

サービス概要

悩みの尽きない採用活動・・・。どうしたらいいか手づまりな時はありませんか？

そんなもやもやを相談できる「お気軽採用相談室！」とにかく導入のしやすさがポイントです！

■サービス導入の流れ

6つの使いやすいポイント

問い合わせフォームからご連絡いただきましたら、資料送付をさせていただきます。

資料の最後に、無料相談のURLがございますのでご予約いただきまして、採用における現状の悩みをぜひそこで1つご相談ください。その後導入をご検討いただければと思います。

■実績/お客様の声

サービスが開始してからは、使いやすさもさることながら、実績につながることをご評価いただけています。まずはお気軽にお問合せください。

■資料請求のお問合せ

こちらのお問合せフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGsPSV8J3soIbNTha0fiBeWt5mO29r3d-JqiPWArCPjgvjIw/viewform?usp=dialog)までご連絡ください！資料閲覧権限送付させていただきます。

■HRizeについて

HRizeは「勝ちたい会社に人事戦略を届ける」HRストラテジックカンパニーです。

経営課題を人と組織の視点から再定義し、ビジネスを深く理解した上で、実行可能な人事戦略を設計・伴走します。採用・制度・カルチャーまで一貫して扱うことで、戦略的に“市場で勝てる組織”をつくるサポートをさせていただきます。

名称 ：株式会社HRize

設立 ：2024年6月

代表取締役社長 ：岩見直哉

URL ：https://www.hrize.jp/(https://www.hrize.jp/)