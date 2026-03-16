オーガニックレストランとしての新しい挑戦

株式会社クレヨンハウス

株式会社クレヨンハウス東京店（武蔵野市吉祥寺本町2-15-6）は、3月16日（月）「スープごはん」という、第7番目の栄養素「ファイトケミカル」をベースにしたメニューを、オーガニック食材100％で販売開始いたしました。こんなレストランは世界中ではじめてではないでしょうか？

本年12月5日、満50周年を迎えるクレヨンハウスです。この50周年を記念して、わたしたちは、さらに未来を考えるオーガニックレストランとして、新しい課題を加えることとしました。それは、オーガニック食材100％での「医食同源」メニューの開発です。

「スープごはん」について

オーガニック食材100％・ヴィーガン・グルテンフリーの「スープごはん」

副菜が4品ついて、1,200円（税込）。スープの味は、プレーン・みそ味・しょうゆ味から選べます。また玄米ごはんの量は、追加料金にて増量を承ります。

12歳以下のためのスモールサイズ 「お子さまセット」750円（税込） もございます。

「ファイトケミカル」とは

スープごはん プレーン味 1,200円（税込）副菜は、酢タマネギ、キムチ、練り梅、煮豆などがつきます。

「ファイトケミカル」は、植物が紫外線や昆虫などの害から身を守るためにつくり出す、機能性成分のことです。色や香り、苦み、辛み成分（ポリフェノールなど）のなかに、強い抗酸化作用や免疫力向上、解毒作用、抗がん効果など、健康維持に役立つ機能をもっています。植物の機能性成分について研究がはじまったのは1990年以降、つい最近のことです。

ファイトケミカルはひとの体内で作ることができない成分なので、食事で摂取する必要があります。ただ、生野菜からはわずかしか吸収できません。加熱すると細胞壁が壊れて、ファイトケミカルが溶け出すので、スープで摂るのが理想的です。

開発の背景

クレヨンハウスは、2020年3月5日発行のオーガニックマガジン『いいね㊽』で、抗がん剤の研究とファイトケミカルの研究者・故前田浩さん（医学博士）と高橋弘さん（医学博士）を取材し、ファイトケミカルスープの素晴らしさに出会います。

その後、有機のニンニク、ニンジン、キャベツ、カボチャ、タマネギと浄水のみを使用した 「オーガニックファイトケミカルスープ Organic Phitochemical Soup(R)」 として商品化（2024年10月）。

https://www.crayonhouse.co.jp/shop/g/g4525835000019/関連商品：オーガニックファイトケミカルスープ（レトルトパウチ）

５つの有機野菜（ニンニク・ニンジン・キャベツ・カボチャ・タマネギ）と浄水器を通した水のみでつくる 「オーガニックファイトケミカルスープ Organic Phitochemical Soup(R)」。

湯煎して召し上がっていただくことで、すべての栄養を逃すことなく摂取できます。

価格：1袋 888円（税込）定期便なども承ります

さらに2025年、このスープをベースに有機玄米と組み合せた「スープごはん」メニューを開発しました。玄米はビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富で、血糖値の上昇がゆるやかな「完全栄養食」です。

「スープごはん」が世界初である理由

「スープごはん」は、100％オーガニック食材でつくっていることが特徴で、ましてオーガニック・ファイトケミカルベースのメニューは、世界初です。やはりオーガニック食材でつくった、サイドメニューといっしょに摂ることができるようにしました。そのことで飽きることなく、毎日でも食べられるように提案しています。

ひとの健康に欠かせない、しかし植物にしかつくれない栄養素「ファイトケミカル」を摂れる有機農産物のスープと有機玄米を一皿にした画期的なメニュー「スープごはん」。

広く、みなさまにご紹介ください。

本件に関するお問い合わせ

広報担当：岩間建亜（いわまたけつぐ）

E-mail：iwama@crayonhouse.co.jp

https://www.crayonhouse.co.jp/shop/pages/tk01.aspx

株式会社クレヨンハウス

〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-15-6