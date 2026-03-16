eスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門が『SFL: World Championship 2025』で優勝、CC13出場権獲得。優勝記念グッズの受注販売も開始

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、STREET FIGHTER部門が、2026年3月15日に開催された『ストリートファイター6』の公式チームリーグ戦世界大会『Street Fighter League: World Championship 2025』において、優勝したことをお知らせいたします。

日本国内リーグ『ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025』を勝ち抜き、日本代表として本大会に臨んだREJECTは、アメリカ（Pro-US）・ヨーロッパ（Pro-EUROPE）など各地域リーグの覇者が集う舞台で、チーム一丸となった総合力を発揮しグランドファイナルへ進出しました。

決勝戦では、アメリカ（Pro-US）地域代表の強豪チーム「Bandits Gaming」と対戦し、70-20で勝利。REJECTは『ストリートファイター6』における今年度の世界最強チームの称号を手にし、競技シーンの頂点に立ちました。

また本大会の結果を受け、共にSFLを戦い抜いたメンバーのうち、REJECT STREET FIGHTER部門に所属する「ときど」「ふ～ど」「ウメハラ」の3名が、次回開催予定の世界大会『CAPCOM CUP 13』への出場権を獲得いたしました。

引き続き、世界の舞台で戦い続けるREJECT STREET FIGHTER部門への温かいご声援をよろしくお願いいたします。

『SFL : WORLD CHAMPIONSHIP 2025』優勝記念グッズ

この度の『SFL: World Championship 2025』優勝を記念し、REJECT公式ストアにて「優勝記念グッズ」の受注販売を開始いたしました。ラインナップやデザインの詳細は販売ページをご確認ください。

販売ページ：https://brand.reject.jp/collections/cc2025worldschampion

【大会概要】

■ 大会名：CAPCOM CUP 12 / Street Fighter League: World Championship 2025

■ 開催日：2026年3月11日（水）～3月15日（日）

■ 会場：両国国技館（東京）

■ 主催：株式会社カプコン（CAPCOM）

■ 公式サイト：https://sf.esports.capcom.com/capcomcup/cc12/jp/

【出場選手】

■ Street Fighter League: World Championship 2025

・ウメハラ（@daigothebeastJP(https://x.com/daigothebeastJP) / @daigothebeast(https://x.com/daigothebeast)）

・ふ～ど（@TheFuudo(https://x.com/TheFuudo)）

・ときど（@tokidoki77(https://x.com/tokidoki77)）

・LeShar（@leshar15(https://x.com/leshar15)）

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip