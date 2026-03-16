元国立研究所の植物学者が始めた植物の訪問診療サービス「植物のお医者さん」がフランチャイズ加盟募集を開始

合同会社Green Design

合同会社Green Design（本社：神奈川県横浜市、代表：滝口 肇）は、観葉植物の訪問診療および治療サービス「植物のお医者さん」の全国展開を目的として、フランチャイズ加盟店の募集を開始しました。

元国立研究所の植物学者が監修する同サービスは、専門スタッフが自宅やオフィスを訪問し、植物の診断・治療・メンテナンスを行うもので、東京都・神奈川県を中心に1,000件以上の治療実績をもとに全国展開へ踏み出します。

観葉植物ブームの裏側で増える「植物の悩み」

近年、観葉植物を暮らしに取り入れる人が増え、家庭やオフィスのインテリアとして植物を楽しむ文化が広がっています。しかしその一方で、こんな悩みを抱える人も多く存在しています。

- 植物が弱ったときにどこに相談すればよいかわからない- 大きな観葉植物を植え替えたいが自分ではできない- 虫や病気の対処方法がわからない

現在、多くの園芸店では販売が中心で、購入後のアフターサポートまで対応できているケースは多くありません。そのため、植物が弱ってしまった際に専門的な相談ができる場所が少ないという課題があります。こうした背景から、植物を専門家が診断・治療するサービスとして「植物のお医者さん」が誕生しました。

「あなたの植物、もう枯らしません」植物の訪問診療サービス「植物のお医者さん」とは？

「植物のお医者さん」は、専門知識を持ったスタッフが自宅やオフィスを直接訪問し、植物の健康状態を診察・治療するサービスです。人間が体調を崩したときに病院に行くように、植物にも診断・治療を行う“植物の主治医”のような存在を目指しています。治療後もLINEを通じた無料相談など、継続的なアフターサポートを提供しています。

【主なサービス内容】

・観葉植物の植え替え

・消毒・殺虫

・根腐れやカビの治療

・植物の健康診断

※剪定・伐採・抜根などの造園サービス、植物販売・庭づくり・食材栽培提案はアップグレードプランにてご対応しております。

なぜ「植物のお医者さん」なのか。他サービスとの根本的な違い

花屋が花を売り、造園業者が庭木を整えるように、それぞれの専門家は自分の領域でサービスを提供してきました。しかし「植物が弱った原因を診断し、治療する」という領域は、これまでどこにも存在しませんでした。

「植物のお医者さん」が他のサービスと根本的に異なる点は、診断から始まることです。既存の花屋や造園業者がすでに植物ビジネスを展開している場合でも、「植物のお医者さん」は競合ではなくグレードアップの手段になります。

花を売るだけでなく、お客様の植物の不調を診断・治療し、信頼関係を築いたうえで、植物販売・庭づくり・食材栽培提案へとつなげていく--それが「植物のお医者さん」が描く事業モデルです。

元国立研究所の植物学者による科学的診断

その診断力と治療力を支えているのが、植物学に基づいた科学的なアプローチです。

植物は種類ごとに適した生育環境が大きく異なるため、単に水やりや肥料を増やすだけでは改善しないケースも少なくありません。

代表は元国立研究所の植物学者（植物学・微生物学専門）であり、科学的な知見に基づく診断と独自の治療ノウハウにより、植物へのダメージを最小限に抑えながら回復をサポートします

【主な診断ポイント】

オリジナル培養土「Necsa-Land（ネクサランド）」

- 根の状態- 土の状態- 茎や葉の状態- 周りの植物環境（隣家の植物、周辺の山の野生植物など）

その専門性を象徴するのが、3年の歳月をかけて開発したオリジナル培養土「Necsa-Land（ネクサランド）」です。観葉植物が枯れる原因の多くを占める「根腐れ」を防ぐために設計されたこの培養土は、赤玉土・ゼオライト・有機成分などを科学的に配合。圧倒的な排水性と土壌菌を育む栄養バランスを両立しており、現在CAMPFIREにてクラウドファンディングも展開中です。

【Necsa-Landの特徴】

- 驚異の水はけで根腐れを防ぐ（排水性に特化した配合設計）- ゼオライト配合により、鉢内の有害物質を吸着・除去- 有機成分含有で土壌菌と栄養が豊富。根が張りやすく植物が丈夫に育つ

▶ クラウドファンディングページ：https://camp-fire.jp/projects/908915/view

口コミで広がる植物の主治医 東京都・神奈川県で1,000件以上の実績

現在、東京都・神奈川県を中心にサービスを展開しており、これまでに1,000件以上の植物治療実績があります。

【お客様の声】

・「他の植物屋さんでは原因不明だったウンベラータの葉落ちを、電話一本で即座に原因と対処法を教えてもらえました。処方された栄養剤で約1ヶ月後に新芽が出てきました！」

・「塊根植物のトラブルに丁寧に対応いただき、LINEでのアフターフォローも充実。遠くても行く価値がありました。」

・「葉が落ち続けるフィカスを自宅訪問で診断。病気・カビ・害虫を特定し消毒対応、他の観葉植物へのアドバイスも丁寧でした。」

また、雑誌「クロワッサン」への掲載や、BS11の番組「credence clue」への出演など、メディアでも広く紹介されています。

“植物の主治医”を全国へ。FC展開でサービスを拡大

「植物のお医者さん」は店舗を持たずに始められる訪問型ビジネスのため、比較的低資金での開業が可能です。車と必要な道具を準備し、本部研修を受けることで事業をスタートできます。未経験からでも安心して開業できるよう、本部によるサポート体制も整えています。

【フランチャイズモデルの特徴】

【本部サポート】

- 加盟金ゼロ- 低資金で開業可能- ロイヤリティ固定- 副業型／独立型の加盟モデルを選択可能- 開業準備サポート- 植物の専門知識研修- 訪問診療ノウハウの提供- 販促・集客支援- 開業後の運営サポート

未経験からでも植物の専門知識や技術を身につけ、地域で活躍する「植物のお医者さん」として事業を展開することが可能です。

なお、将来的には観葉植物の販売や庭作り、植栽提案などにつなげることも可能で、さらに主軸となる収益源確保を見込む戦略を練ることもできます。

FC加盟店募集中

「植物のお医者さん」では、全国でフランチャイズ加盟店を募集しています。

植物に関する専門知識や経験がなくても、本部研修やサポートを通じて事業をスタートすることが可能です。既存事業にプラスする副業型の導入から、独立開業まで、状況に応じた加盟スタイルを選択できます。

植物に関する悩みを抱える人は多く、今後もニーズの拡大が期待される分野です。地域に根ざした植物の主治医として活躍したい方の参加を広く募集しています。

加盟店募集サイトはこちらから :https://greendesign-official.com/lp/

代表メッセージ

私は自他ともに認める植物オタクであり、元国立研究所の植物学者です。

植物の専門家として、植物の病気や薬剤に関する豊富な知識を活かして、どんな植物の不調も解決いたします。また、植え替え後に最適な活性剤を調合・処方する技術においても一級品であり、植物へのダメージを最小限に抑えることができます。

私たちは「あなたの植物、もう枯らしません」をスローガンに掲げ、お客様の大切な植物と長く共に過ごしていただけるようサポートしています。

ぜひ、我々と一緒にこの素晴らしい植物の世界を広げてみませんか？

あなたのご参加を心よりお待ちしております。

会社概要

合同会社Green Design

代表 滝口 肇

事業内容

・植物診療サービス（植物のお医者さん）

・造園

・植栽

・園芸資材開発

HP：

https://greendesign-official.com/

インスタグラム：

@plants_shop_green_design

FC専用問い合わせ：

syokubutunooisyasanfc@gmail.com