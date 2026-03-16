『都市伝説解体センター』オカルト＆ダーク Mystery Tour Cafe in SWEETS PARADISE 開催決定！『都市伝説解体センター』第3話を中心としたコラボメニューとグッズが登場！

株式会社ハイ・シーズン

デザートバイキングチェーン「スイーツパラダイス」を運営する井上商事株式会社（本社：大阪府大阪市/代表取締役：井上敬策）とアニメやゲーム作品とのコラボ企画およびキャラクターグッズの製造販売を行う株式会社ハイ・シーズン（本社：東京都千代田区/代表取締役：伊藤敦司）は2026年4月2日（木）から4月29日（水）の期間限定で、スイーツパラダイス上野マルイ店（東京）およびCAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE（京都）にて『都市伝説解体センター』オカルト＆ダーク Mystery Tour Cafe in SWEETS PARADISEを開催いたします。

「センター長の解体マーガリントースト」をはじめとしたコラボフードやデザートから、「ガイドの飲んでフラメンコ」などのコラボドリンクまで様々なコラボメニューの他、廻屋渉・福来あざみ・ジャスミンをはじめ、「オカルト＆ダーク Mystery Tour」に登場するキャラクターのオリジナルイラストを使用したグッズが登場するなど、作品の魅力を十分に感じていただけるコラボ企画になっております。

■開催情報

『都市伝説解体センター』オカルト＆ダーク Mystery Tour Cafe in SWEETS PARADISE

・イベント特設サイト https://www.sweets-paradise.jp/collaboration/umdc

・スイーツパラダイスコラボ公式X https://twitter.com/SP_collabo

■開催期間/店舗

＜開催期間＞ 2026年4月2日(木)から4月29日(水)まで

＜開催店舗＞ スイーツパラダイス上野マルイ店（東京）

CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE（京都）

■開催内容

1.コラボメニューの販売

※CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISEはコラボドリンクのみの販売

2.オリジナルグッズの販売

3.キャラクターパネルなどのコラボ装飾

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださいませ。

■コラボメニュー・ノベルティ

＜スイーツパラダイス上野マルイ店：コラボメニュー＆ノベルティ＞

【コラボメニューのご注文について】

・コラボメニューのご利用には、コラボメニュー代金と別途バイキングコース料金のご注文が必要です。

・フードとデザートのオーダーは、「ご入店時のみ」ご注文いただけます。

・ドリンクの追加オーダーは、「ご利用終了時刻30分前まで」とさせていただきます。ただし、当日の状況により追加数量の制限やご注文をお断りする場合がございます。詳しくは、ご来店時に店舗スタッフにお尋ねください。

・スイーツパラダイス上野マルイ店とCAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISEではご提供メニューが異なります。

＜CAFE STAND KYOTO SWEETS PARADISE：コラボメニュー＆ノベルティ＞

※バイキング店舗ではございません。コラボドリンク・コラボグッズの販売となります。

・お品切れの際にはご容赦願います。

・コラボドリンクをご注文のお客様にはコラボレーショングッズをご購入いただけます。

■コラボグッズ

【グッズ販売について】

・コラボグッズの発売日は変更になる場合がございます。

・コラボグッズはコラボメニューをご飲食して頂いたお客様のみご購入いただけます。グッズのみでのご購入はできません。予めご了承ください。

・コラボグッズの事前ご予約やお取り置きは一切承っておりません。

・コラボグッズのご購入はご入店からの制限時間内にお願いをいたしております。予めご了承ください。

・一部商品は予告なく販売を終了する場合がございます。また、お品切れの場合もございます。予めご了承ください。

【グッズの事後通販について】

・コラボグッズは後日、Yahoo!ショッピング内のスイーツパラダイス公式ショップにて販売を予定しております。その他の販売場所や詳細情報につきましては、ハイ・シーズン公式X（@highseason2022(https://x.com/highseason2022)）にて随時ご案内いたします。

■『都市伝説解体センター』とは

怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。

主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。

対応機種：Steam(R) / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5

ジャンル：ミステリーアドベンチャー

プレイ人数：1人

対応言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 / ヒンディー語 / アラビア語

発売：集英社ゲームズ

開発：墓場文庫

■権利表記

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■株式会社ハイ・シーズン

コーポレートサイト： https://highseason.jp/

works： https://highseason.jp/works/

公式X： https://x.com/highseason2022

オンラインショップ： https://highseason-onlineshop.com/