さあ、一緒にハジケようぜ!! 毛根の貴公子、参上!!『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルが「ABEMA」に3月19日（木）より初開設決定！TVアニメ全76話を毎日無料放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、平成を代表する大人気ギャグアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルを、2026年3月19日（木）より初開設することをお知らせいたします。

『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された澤井啓夫によるギャグ漫画が原作。アフロヘアーの主人公・ボーボボが“鼻毛真拳”を武器に仲間たちとともに、全人類をボーズ頭にしようとするマルガリータ帝国に立ち向かう、前代未聞の不条理ギャグバトルが描かれます。常識を超えた怒涛のボケとツッコミが連続するその独特の世界観は、当時の少年漫画の常識を覆す異色作として大きな話題に。2003年より放送されたTVアニメでも、強烈なキャラクターと予測不能な展開で多くの視聴者にインパクトを残し、“伝説級ギャグアニメ”として今もなお語り継がれている作品です。

このたび「ABEMA」での初開設が決定した、『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルでは、TVアニメ全76話を、3月19日（木）の開設から4月2日（木）まで毎日無料放送。放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、『ボボボーボ・ボーボボ』を毎日無料でお楽しみください。

■「ABEMA」／『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネル 概要

(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション

チャンネルOPEN日時：2026年3月19日（木）午前10時～2026年4月2日（木）

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/bo-bobo(https://abema.tv/now-on-air/bo-bobo)

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※放送後1週間、放送エピソードを無料でお楽しみいただけます。

【放送作品】

▼TVアニメ全76話

(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/5-5

（URLは3月19日（木）午前0時に公開されます）

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

300X年、地球はマルガリータ帝国に支配されていた。帝国の皇帝ツル・ツルリーナ４世は、強大な権力を誇示せんと、毛狩り隊による“毛狩り”を開始した。地球上の全人類を、ツルツルボーズ頭にしようというのだ！

だが、毛の自由と平和を守るため、ただ一人マルハーゲ帝国に立ち向かう男がいた。勇者の名は、ボボボーボ・ボーボボ！ 鼻毛真拳の使い手であるボーボボは、ビュティや首領パッチらの仲間を引き連れ、毛の平和を守るために戦いの荒野へ旅立つ！

＜CAST＞

ボーボボ：子安武人

ビュティ：野中藍

首領パッチ：小野坂昌也

ところ天の助：園部啓一

ヘッポコ丸：進藤尚美

ナレーション：太田真一郎

＜STAFF＞

原作：澤井啓夫

企画：木村純一、太田賢司、森下孝三

プロデューサー：吉川大祐、太田賢司、島袋憲一郎、松田佐栄子、渡辺哲也、梅澤淳稔、吉澤孝男、吉村行夫

製作担当：野田由紀夫、額賀康彦

シリーズ構成：浦沢義雄

シリーズディレクター：芝田浩樹

キャラクターデザイン：大西陽一

総作画監督：梨澤孝司

美術デザイン：中村光毅

色彩設計：豊永真一

音楽：亀山耕一郎

公式HP: https://www.toei-anim.co.jp/tv/bo-bobo/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）