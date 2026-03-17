株式会社Rutage Flou（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：梅木 土桃子）が運営する住宅リフォーム情報メディア「マイリフォ」（https://my-refo.co.jp/）は、全国の戸建て住宅にお住まいの方198名を対象に「住宅の防犯意識に関するアンケート調査」を実施しました（2026年3月）。

連日報道される闇バイト強盗や空き巣などの住宅侵入犯罪。手口が巧妙化・凶悪化する中、多くの住民が不安を抱える一方で、具体的な対策に踏み切れていない実態が明らかになりました。

■ 調査結果のポイント

【ポイント1】約9割が防犯への不安を実感「非常に感じるようになった」30.3%、「少し感じるようになった」60.1%を合わせ、90.4%が不安の増加を回答。「自分の地域は安全」という考えはもはや通用しない実態が浮き彫りになりました。

【ポイント2】対策が進まない最大の理由は「費用の壁」。防犯対策を後回しにしている理由として「費用がかかりそうだから」が51.5%でトップ。「何から始めればいいか分からない」（16.7%）、「必要性は感じているが優先順位が低い」（13.1%）が続き、不安を感じながらも行動に移せない"防犯迷子"の実態が明らかになりました。

【ポイント3】最も狙われやすいと感じる場所は「1階の窓」自宅の防犯上の弱点として「1階の窓（リビング・寝室等）」を挙げた人が39.4%で最多。次いで「死角になる庭や家の裏側」25.8%、「勝手口」10.6%と続きました。

【ポイント4】業者依頼のハードルも「費用・相場」が圧倒的1位防犯リフォームを業者に依頼する際の不安として「費用が高い・相場が分からない」が66.2%と突出。「信頼できる業者の見分け方が分からない」（15.2%）が続き、約3人に2人が費用の壁を感じていることが分かりました。

■ 住民のリアルな体験談（自由記述より抜粋） 今回の調査では、実際に自宅周辺で起きたヒヤリとした体験が多数寄せられました。

・「屋根の点検と称して家に上がり込もうとした業者が来た」（男性・40代）

・「自宅の郵便受けに何かの印が書いてあった」（女性・50代）

・「深夜に石が投げ込まれ、2階の窓にヒビが入った」（女性・40代）

・「お風呂に入っている時にすりガラスの窓越しに人影がゆらりと映りヒヤッとした」（女性・30代）

※特に「点検を装った訪問業者」は、強盗の下見である可能性も指摘されており、注意が必要です。

■ 調査概要

調査名称：住宅の防犯意識に関するアンケート調査

調査対象：戸建て住宅にお住まいの方（持ち家・賃貸）

有効回答数：198名

調査方法：インターネット調査（クラウドワークス）

調査期間：2026年3月

調査主体：マイリフォ（株式会社Rutage Flou）

詳細記事：https://my-refo.co.jp/security/

※本調査データを引用・転載される際は、必ず「マイリフォ調べ」と明記し、上記URLをリンクとして設置してください。

■ マイリフォについて

「マイリフォ」は、住宅リフォームを検討する生活者に向けた情報メディアです。

太陽光発電・蓄電池の導入支援をはじめ、外壁塗装・水回り・防犯リフォームまで、地域別のおすすめ業者情報や補助金制度の最新情報を中立的な立場で発信しています。

悪徳業者によるトラブルから生活者を守る「暮らしの羅針盤」を目指しています。

URL：https://my-refo.co.jp/

会社名：株式会社Rutage Flou（ルテージフロー）

所在地：兵庫県神戸市灘区畑原通3-4-10

代表者：梅木 土桃子

設立：2024年10月

事業内容：インターネットによる広告業務・各種情報メディアの運営

URL：https://rutageflou.com/