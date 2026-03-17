AMBIENT安曇野ホテル 2026年4月1日(水)「安曇野高原リゾート」 へリニューアルオープン





AMBIENT 安曇野ホテル（所在地：長野県安曇野市、支配人：斉藤 貴則、以下当ホテル）は、2026年4月1日（水）に「安曇野高原リゾート」へ名称変更し、館内の改装を行いリニューアルオープンいたします。

北アルプスの雄大な山並みを望む当ホテルは、豊かな自然に囲まれた安曇野の高原に佇むリゾートホテルです。窓の外には180度のパノラマが広がり、澄んだ空気とともに四季折々の美しい風景をお楽しみいただけます。春の新緑、夏の爽やかな高原の風、秋の紅葉、冬の澄み切った空気と雪景色など、訪れる季節ごとに異なる魅力の中で、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

このたびのリニューアルでは、より快適にお過ごしいただくため館内各所を刷新。お客様をお迎えするロビー周りはフロントとレストランカウンターを併設したレセプションの新設や、売店を同フロアへ移設。信州のお土産や旅に便利なアイテムを取り揃え、より利用しやすい空間へと整えました。また、リニューアルする「メゾネットフォース」は、客室内に階段を配した二階層のメゾネットタイプ。ゆとりのある間取りが特徴で、独立したツインルームを2室備えます。三世代でのご旅行やグループでの滞在にも適しており、広々とした空間で心地よいご滞在をお楽しみください。

さらに、中房渓谷から直接引湯した泉質自慢の温泉が楽しめる大浴場では、木の温もりを感じられるひのきのお風呂と、趣のある石づくりのお風呂の2つをご用意しています。このたびのリニューアルでは石づくりのお風呂に半露天風呂とオートロウリュ機能付きのドライサウナが誕生。既存のミストサウナとあわせ2種類のサウナが楽しめます。アルカリ性単純温泉のやわらかな湯に浸かりながら、大自然に包まれる癒しのひとときをご堪能ください。また、入浴後は新設する湯上がり処で温泉の余韻を感じながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

そのほか、館内にはご家族やご友人と気軽に楽しめるアミューズメントエリアも新設。卓球やダーツ、スマートボールなどを取り揃え、滞在の合間にお楽しみいただけるスペースです。

春の訪れとともに新たな一歩を踏み出す当ホテルは、北アルプスの豊かな自然に抱かれた高原リゾートとして、これからも多くのお客様に心地よく思い出に残る滞在体験を提供してまいります。

2026年4月1日 リニューアル内容

■客室

メゾネットフォース（面積：101㎡ 最大定員数：5名）





客室内に階段を配した二階層のメゾネットタイプ客室が、より快適な空間へと生まれ変わります。リゾートならではの広々とした間取りで独立したツインルームを2室設け、三世代旅行やグループ旅行に最適です。

■温泉（地下2階）

中房渓谷から直接引湯した温泉を、木の温もりを感じるひのき造りの内湯や露天風呂でお楽しみいただけます。趣のある石づくりのお風呂では、半露天風呂とドライサウナを新設。心身ともに“ととのう”癒しのひとときをお過ごしください。

利用時間：5:00～10:00 / 15:00～24:00





■売店（1階）





１階フロントカウンター横に移設し、リニューアル。信州のお土産などを豊富に取り揃えます。

営業時間：24時間 ※月末のみ21:00閉店

■湯上り処（地下1階）





入浴後にゆったりとお過ごしいただける湯上がり処を新設。24時間ご利用いただけます。火照った身体を休めながら、くつろぎのひとときをお楽しみください。

■あそび処（地下1階）

ご家族やご友人と気軽に楽しめるアミューズメントエリアが誕生。卓球やダーツ、スマートボールをご用意。滞在の合間に世代を問わず笑顔あふれるひとときをお楽しみいただけます。

利用時間：7:00～11:00 / 15:00～24:00





※イメージ画像

安曇野高原リゾート（3月31日まではAMBIENT 安曇野ホテル）





北アルプスの雄大な山並みを望む安曇野の高原に位置するリゾートホテル。中房渓谷から引湯した温泉を楽しめる大浴場を備え、自然を感じながらゆったりと湯浴みを満喫できます。信州の食材を取り入れた料理を提供するビュッフェレストランや、滞在をより豊かにする館内施設も充実。

住所：〒399⁻8305 長野県安曇野市穂高牧2330

客室数：184室、コテージ32棟

TEL：050-5443-6483

チェックイン／チェックアウト：15：00／11：00

URL：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-azumino-hotel-nagano

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