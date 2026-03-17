【まるでワイン】コーヒーを「醸す」という新発想

ワインのような香りと余韻を楽しめる、これまでにないコーヒー体験です。

宏納株式会社は、コーヒーを「醸造」という視点から捉え直した新しいコーヒーカテゴリー「醸造珈琲」を発表しました。

第一弾として、夜の大人時間を楽しむスペシャルティコーヒー飲料 「醸造珈琲 春醸濃」を発売しました。

商品：こちらからどうぞ

コーヒーを「醸す」という新しい発想

私たちはコーヒーを単なる飲み物ではなく、文化として作りたいと考えました。

一般的にコーヒーの味わいは焙煎や抽出によって語られることが多くあります。

一方、醸造珈琲はコーヒーの果実であるチェリーの発酵に着目し、香りや風味の個性を引き出すコーヒーです。

この考え方は、ワインや日本酒、味噌や醤油など、発酵によって香りや味わいを深めてきた文化とも通じています。

私たちは大阪に焙煎所を持ち、雲南に自社農園を持っています。生産から味づくりまでを一貫して設計できる生産者として、 コーヒーを「醸す」という新しい文化づくりに挑戦してきました。

雲南という土地と発酵文化

醸造珈琲の背景には、雲南という土地があります。

雲南は標高の高い山岳地帯で、多様な民族文化と豊かな森林環境を持つ地域です。

そしてプーアル茶をはじめ、発酵食品や保存食など、時間をかけて自然の力を引き出す発酵文化が根づく土地としても知られています。

私たちはこの土地の自然や文化から学びながら、コーヒーと日々向き合っています。

テロワールを引き出す自然発酵

今回発売した「春醸濃」は、自然酵母の発酵によってテロワールの個性を引き出したコーヒーです。

コーヒーチェリーの糖度とアルコール発酵の進行度を確認しながら、およそ2週間の発酵期間を設けています。

発酵温度は約30℃に保ち、複雑で奥行きのある風味を形成しています。

落ち着いた苦味をベースに、カカオのようなコクといちごを思わせる甘み。

発酵由来の複雑な香りが広がり、フルーティーな印象の中にワインのような芳醇さを感じられます。

さらに醤油のような旨味を思わせる日本的なニュアンスが重なり、澄んだ長い余韻が続きます。

夜の時間を楽しむ、新しいコーヒー体験

醸造珈琲は、従来のコーヒーとは少し異なる楽しみ方を提案します。

例えば

・夜のくつろぎ時間

・大切な人との会話の時間

・食後のコーヒーとしての一杯

グラスに注ぎ、香りを楽しみながらゆっくり味わう。

それが醸造珈琲が提案する「夜のコーヒー」です。

ワインのように香りや余韻を楽しめるため、 お酒を飲まない人にとっての新しいノンアルコールドリンクの選択肢になります。

ペアリングとギフト提案

春醸濃は、香りを楽しむ飲み物として食後の時間にも寄り添います。

おすすめのペアリングは

・ナッツ

・ドライフルーツ

・ローストビーフ

・チーズ

などです。

また、珍しいコーヒーギフトとして、大切な方への贈り物にもおすすめです。

商品概要

商品名：醸造珈琲 春醸濃

内容量：500ml

原材料：コーヒー

保存方法：高温・直射日光を避け常温保存。開封後は冷蔵庫で保管し、早めにお召し上がりください。

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