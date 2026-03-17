タキイ種苗株式会社（本社:京都市下京区、代表取締役社長:川瀬貴晴、以下タキイ種苗）が展開する家庭菜園ブランドUETE（ウエテ）は、子どもと野菜が仲良くなれることを願い、親子向け栽培キット「やさいとともだち」を、2026年3月17日（火）10時よりUETE公式オンラインサイト（URL：https://uete.jp）にて販売を開始します。





「UETE」は、家庭菜園初心者でも手軽に始められる栽培キットを通じて、ベランダなど限られたスペースでも野菜や果樹を育て、収穫し、食卓を囲む楽しさを提案してきました。

こうした取り組みの中で、「子どもと一緒に育てたい」という声を多くいただいてきました。また当社の調査(※1)では、6歳～12歳までの子どもを持つ方が家庭菜園を始めた理由として「子どもの教育のため（34.0％）」や、「子どもに野菜を食べてもらうため（27.8%）」を挙げています。

そこで当社は、栽培体験をより親子で楽しめる商品として、親子向け栽培キット「やさいとともだち」を開発しました。

自分で育てた野菜を食べる経験は、野菜の苦手意識の軽減にもつながる可能性があるなど、食育の観点からも価値のある体験になると考えています。また、この商品を通じて、親子で土に触れながら野菜を育てる時間が、日々のコミュニケーションを生み出すきっかけになることを願っています。

※1タキイ種苗株式会社 2025年度「家庭菜園に関する調査」（6～12歳の子どもを持つ方対象、n=144）

「やさいとともだち」とは？

すこやかに育ってほしい。楽しく食事をとってほしい。好き嫌いなく野菜を食べてほしい。子どもを育てる親が抱く思いに寄り添う親子向け栽培キットです。

土や植物に触れ、五感を使って楽しむ体験に。

日々の親子のコミュニケーションのきっかけに。

そして、苦手な野菜にもチャレンジしてみたくなる食育体験のきっかけに。

普段とは少し違う、子どもとの関わり方や食卓の時間を生み出す商品として、初心者向け家庭菜園ブランド「UETE」が開発しました。









★Point1【はじめての方でも手軽に野菜づくりをスタート】

野菜のタネや苗と一緒に、プランターや土、肥料もセットでご自宅へ。

お庭やベランダで簡単に野菜の栽培を始められます。





※栽培環境や生育状況により、育ち方や収穫時期は異なる場合があります。

★Point2【楽しい仕掛けで、子どものやる気まんまんに！】

野菜をお世話したくなる仕掛けが盛りだくさん！かわいい野菜たちの物語が描かれた

「やさいとともだち だいさくせんブック」も一緒にお届けいたします。





★Point3【選べる8種の野菜たち。今なら予約販売も受付中！】

ミニトマト、ピーマン、カブ、オクラ、リーフレタス、ラディッシュ、ほうれん草、いちごの8種類のラインナップ。

※予約販売は一部商品（ミニトマト、ピーマン）のみ。４月中旬から順次出荷予定。





商品概要（全8種）

・発売日 ：3月17日(火)AM10時～

・購入場所：UETE公式サイト「やさいとともだち」特設ページ

https://uete.jp/pages/yasai-to-tomodachi

・商品名、価格(送料・手数料別 消費税込み)：

親子向け栽培キット「やさいとともだち」シリーズ

ミニトマトとともだち スターターセット 6,380円 ※予約販売のみ

ピーマンとともだち スターターセット 6,380円 ※予約販売のみ

カブとともだち スターターセット 4,950円

オクラとともだち スターターセット 4,950円

リーフレタスとともだち スターターセット 4,950円

ラディッシュとともだち スターターセット 4,950円

ほうれん草とともだち スターターセット 4,950円

いちごとともだち スターターセット 5,500円

家庭菜園ブランド「UETE」

UETEは、2021年10月に誕生したタキイ種苗の家庭菜園ブランドです。コンセプトは「心地の良い、遊べる菜園」。家庭菜園初心者でも手軽に始めることができる栽培キットを通じて、ベランダなどの限られたスペースでも自然に触れることができ、自分で育てて、収穫して、大切な人たちと食べる楽しさを共有する、「自産自消」のライフスタイルを提案します。

いちご、ミニトマト、ハーブ、レモンなど、季節ごとに楽しめる栽培キットを中心に、自社ECサイトにて商品を展開しています。

今後もUETEは、「育てる楽しさ」を感じていただけるよう、魅力的なブランドづくりに努めてまいります。

UETE公式サイト

UETE（ウエテ）公式通販 | 初心者向け家庭菜園・プランター・ベランダ栽培