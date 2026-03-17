AI法務SaaS「AILEX」、交通事故・示談交渉の案件管理に「依頼者側保険会社」フィールドを追加。保険代理人業務を行う法律事務所の実務フローに対応、当事者情報の一元管理を強化。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344310/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、事件登録フォームおよび事件詳細画面に「依頼者側保険会社」フィールドを追加したことをお知らせいたします。
?? 背景：保険代理人業務における当事者管理の課題
交通事故事件においては、「被害者 vs 加害者」あるいは「被害者 vs 相手方保険会社」という二当事者の構図のみならず、弁護士の依頼者が保険会社である場合や、依頼者側にも保険会社が関与している場合が多くあります。
特に保険会社の代理人として交渉・訴訟を受任する法律事務所では、相手方の事故当事者・相手方の損害保険会社に加えて、依頼者側の保険会社も管理すべき重要な関係者です。
AILEXをご利用中の法律事務所様から「依頼者側の保険会社も登録できるようにしていただけると、より使いやすくなる」とのご要望をいただき、本機能を実装いたしました。
?? 機能概要
「依頼者側保険会社」フィールドは、以下の場面で利用可能です。
・事件登録フォーム - カテゴリで「交通事故示談交渉」「損害賠償請求事件」等を選択した際に、入力欄が自動表示されます。相手方名・保険会社名に加えて、依頼者側保険会社を任意で登録できます。
・事件詳細画面 - 登録済みの依頼者側保険会社名が当事者情報セクションに表示されます。編集モードでの変更にも対応しています。
・AI文書生成への反映 - 事件に登録された依頼者側保険会社情報は、AIが文書を生成する際のコンテキストとして自動的に参照されます。
?? 対応案件カテゴリ
「依頼者側保険会社」フィールドは、以下の案件カテゴリ選択時に表示されます。
・交通事故示談交渉（negotiation）
・損害賠償請求事件（litigation）
・不動産関連事件（realestate）
上記以外のカテゴリでは、フィールドは非表示となるため、不要な入力欄が画面を圧迫することはありません。
?? 開発方針について
AILEXは、実際にサービスをご利用いただいている弁護士からのフィードバックを起点とした機能開発を重視しています。今回の「依頼者側保険会社」フィールドも、保険代理人業務を多く扱う法律事務所からの具体的なご要望に基づき実装いたしました。
今後も、特定の事件類型に応じた柔軟な入力項目の拡充を進め、多様な業務形態の法律事務所にとって使いやすいプラットフォームを目指してまいります。
※ AILEXのAI機能による生成結果は「ドラフト」であり、最終的な法的判断および責任は弁護士に帰属します。AILEXは弁護士法第72条に定める法律事務の取扱いを行うものではなく、弁護士の業務を支援するツールとして機能します。
?? AILEXについて
「AILEX（エーアイレックス）」は、小～中規模の法律事務所（弁護士1～5名規模）向けのAI法務支援クラウドSaaSです。AI法律相談チャット、70種類のAI文書生成テンプレート、AIファクトチェック、AI事件分析、27種類のAIエージェント、mints（民事裁判書類電子提出システム）対応機能、PII自動マスキング技術などを統合した「検証可能なAIリーガルOS」として、弁護士の日常業務全体をワンストップで支援します。
サービスURL：https://users.ailex.co.jp
公式サイト：https://ailex.co.jp
mintsガイド：https://ailex.co.jp/mints-guide/
IETF Internet-Draft：https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ailex-vap-legal-ai-provenance/
?? 会社概要
社名：AILEX合同会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル
代表：上村 十勝
事業内容：AI法務支援SaaS「AILEX」の開発・提供
顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら
公式LINE：https://lin.ee/P9JAWZp
TEL：03-6821-7462
E-mail：info@ailex.co.jp
配信元企業：AILEX合同会社
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、同社が開発・提供するAI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、事件登録フォームおよび事件詳細画面に「依頼者側保険会社」フィールドを追加したことをお知らせいたします。
?? 背景：保険代理人業務における当事者管理の課題
交通事故事件においては、「被害者 vs 加害者」あるいは「被害者 vs 相手方保険会社」という二当事者の構図のみならず、弁護士の依頼者が保険会社である場合や、依頼者側にも保険会社が関与している場合が多くあります。
特に保険会社の代理人として交渉・訴訟を受任する法律事務所では、相手方の事故当事者・相手方の損害保険会社に加えて、依頼者側の保険会社も管理すべき重要な関係者です。
AILEXをご利用中の法律事務所様から「依頼者側の保険会社も登録できるようにしていただけると、より使いやすくなる」とのご要望をいただき、本機能を実装いたしました。
?? 機能概要
「依頼者側保険会社」フィールドは、以下の場面で利用可能です。
・事件登録フォーム - カテゴリで「交通事故示談交渉」「損害賠償請求事件」等を選択した際に、入力欄が自動表示されます。相手方名・保険会社名に加えて、依頼者側保険会社を任意で登録できます。
・事件詳細画面 - 登録済みの依頼者側保険会社名が当事者情報セクションに表示されます。編集モードでの変更にも対応しています。
・AI文書生成への反映 - 事件に登録された依頼者側保険会社情報は、AIが文書を生成する際のコンテキストとして自動的に参照されます。
?? 対応案件カテゴリ
「依頼者側保険会社」フィールドは、以下の案件カテゴリ選択時に表示されます。
・交通事故示談交渉（negotiation）
・損害賠償請求事件（litigation）
・不動産関連事件（realestate）
上記以外のカテゴリでは、フィールドは非表示となるため、不要な入力欄が画面を圧迫することはありません。
?? 開発方針について
AILEXは、実際にサービスをご利用いただいている弁護士からのフィードバックを起点とした機能開発を重視しています。今回の「依頼者側保険会社」フィールドも、保険代理人業務を多く扱う法律事務所からの具体的なご要望に基づき実装いたしました。
今後も、特定の事件類型に応じた柔軟な入力項目の拡充を進め、多様な業務形態の法律事務所にとって使いやすいプラットフォームを目指してまいります。
※ AILEXのAI機能による生成結果は「ドラフト」であり、最終的な法的判断および責任は弁護士に帰属します。AILEXは弁護士法第72条に定める法律事務の取扱いを行うものではなく、弁護士の業務を支援するツールとして機能します。
?? AILEXについて
「AILEX（エーアイレックス）」は、小～中規模の法律事務所（弁護士1～5名規模）向けのAI法務支援クラウドSaaSです。AI法律相談チャット、70種類のAI文書生成テンプレート、AIファクトチェック、AI事件分析、27種類のAIエージェント、mints（民事裁判書類電子提出システム）対応機能、PII自動マスキング技術などを統合した「検証可能なAIリーガルOS」として、弁護士の日常業務全体をワンストップで支援します。
サービスURL：https://users.ailex.co.jp
公式サイト：https://ailex.co.jp
mintsガイド：https://ailex.co.jp/mints-guide/
IETF Internet-Draft：https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ailex-vap-legal-ai-provenance/
?? 会社概要
社名：AILEX合同会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル
代表：上村 十勝
事業内容：AI法務支援SaaS「AILEX」の開発・提供
顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら
公式LINE：https://lin.ee/P9JAWZp
TEL：03-6821-7462
E-mail：info@ailex.co.jp
配信元企業：AILEX合同会社
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